V akom veku sú ľudia najšťastnejší? Výsledky najnovšej štúdie vás prekvapia

Keď sa však toho veku konečne dočkáme, zistíme, že to nie je až také ružové, ako sme si predstavovali. Neraz snívame o tom, aké by to bolo skvelé neriešiť všetky problémy sveta a môcť sa hodiny hrať so stavebnicou. V akom veku je však človek najšťastnejší?

V akom veku sme najšťastnejší?

Predstavte si, že by ste si mohli zvoliť jeden vek, napríklad 25 rokov a ostať tak už naveky. Niekto by možno chcel mať opäť 9 rokov, hrať sa s kamarátmi na dvore a neriešiť rôzne nepríjemnosti týkajúce sa dospeláckeho života. Iní by zas chceli mať naveky 20, kedy máme celý život pred sebou, môžeme cestovať, užívať si bláznivé diskotéky a vkrádať sa domov v skorých ranných hodinách. Zdá sa, že mladosť si neraz idealizujeme, píše portál The Conversation.

Ako totiž ukazuje najnovší prieskum, najpopulárnejší vek nie je 9 ani 20 rokov, ale 36. Zdá sa, že aj keď toto obdobie obnáša najväčšie výzvy, zároveň nám prináša najviac uspokojenia. Odborníci toto obdobie (vek medzi 30 až 45 rokmi) pomenovali ustálená dospelosť a pokúsili sa ho lepšie zadefinovať.

Sme múdrejší a spokojnejší

Do výskumu bolo zapojených približne 700 ľudí. Odborníci očakávali, že najväčšiu výzvu bude predstavovať rozpor medzi kariérou a súkromným životom, v rámci ktorého je dôležitá starostlivosť o iných, napríklad o partnera či deti. Snaha dostať sa čo najvyššie v kariérnom rebríčku a zároveň sa starať o naplnenie partnerových potrieb, potrieb detí či starnúcich rodičov nie je vôbec jednoduché.

Z výsledkov výskumu však budete prekvapení. Aj keď ľudia v tomto veku potvrdili, že toho majú na tanieri priveľa a je to náročné, zároveň sa vyjadrili, že sú najspokojnejší. Všetko, čo ľuďom v tomto veku spôsobuje stres, im zároveň prináša radosť. Podľa prieskumu v tomto veku majú ľudia pocit, že po rokoch ťažkej driny konečne dosiahli nejaký cieľ, či už vo sfére práce alebo vzťahov. Človek je na vrchole svojich síl a schopností.

Ľudia vo veku okolo 36 rokov okrem toho priznali, že majú vyššie sebavedomie a lepšie sami sebe rozumejú. Majú pocit, že konečne získali nástroje na zvládanie rôznych záťažových situácií. Iní zas oceňujú múdrosť a životné skúsenosti, ktoré v priebehu rokov nadobudli. Človek sa naučí selektovať, akých ľudí vo svojom živote chce a akých nie, vytvorí si úzky okruh priateľov, ktorým môže dôverovať.

Radšej vrásky ako mladosť

V tomto veku sa začínajú objavovať aj známky fyzického starnutia. Mnoho respondentov však priznalo, že si radšej ponechajú vrásky, ako keby sa po emočnej stránke mali vrátiť o 10 či 15 rokov dozadu. Samozrejme, výsledok prieskumu ovplyvňuje mnoho faktorov. Napríklad, zásadným spôsobom môže výsledky ovplyvniť dlhotrvajúca pandémia. Ľudia, ktorí by boli za normálnych okolností spokojní, teraz musia bojovať s prácou z domu, počas ktorej je nutné starať sa ešte aj o domácnosť a o deti.

Samozrejme, nie všetky štúdie sa v tomto zhodujú. Napríklad, podľa výskumu publikovaného v časopise The Journal of Clinical Psychiatry sú najšťastnejší ľudia vo vyššom veku, a to napriek tomu, že v tomto období sa začínajú objavovať ochorenia súvisiace s vekom. Na druhej strane, najmenej spokojní sú podľa tejto štúdie ľudia vo veku okolo 20 až 30 rokov.