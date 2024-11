V 5-hviezdičkovom hoteli v obľúbenej destinácii môžete dostať ubytovanie na noc zadarmo: Má to ale háčik

Na niektorých miestach na svete majú obyvatelia to šťastie, že na nich slnko príjemne svieti takmer po celý rok. Aj zamračené dni ale majú svoje výhody. Na Cypre môžete za deň, kedy nesvietilo slnko, dostať ubytovanie na jednu noc zadarmo.

Noc v 5-hviezdičkovom hoteli zadarmo

Dni sa pomaly, ale isto ochladzujú a mnohí už teraz snívajú o dovolenke na nejakom peknom teplom mieste. Ak medzi takých ľudí patríte aj vy, zbystrite pozornosť. Jeden z 5-hviezdičkových rezortov na Cypre totiž podľa webu Euronews núka bezplatný pobyt tým, ktorí destináciu túto zimu navštívia a budú mať tú smolu (alebo šťastie?), že práve nebude slnečný deň. Znie to lákavo, no má to háčik.

Cyprus je známy tým, že patrí medzi najslnečnejšie krajiny v Európe. Užiť si tu môžete až 340 slnečných dní v roku. Avšak pre prípad, že by predsa len slnko zašlo za mraky, 5-hviezdičkový rezort City of Dreams sľubuje hosťom bezplatný pobyt na jednu noc. Požiadať oň budú môcť v prípade, ak letovisko nesplní tzv. „záruku slnečného svitu“, ktorá je definovaná ako deň s najmenej 70 % priameho slnečného žiarenia medzi 9. a 17. hodinou.

Slnečné dni si užijete aj na týchto miestach

Údaje získava rezort od spoločnosti AccuWeather.com. Bezplatný pobyt je nutné využiť do 6 mesiacov od pôvodného dátumu pobytu. Ak vás Cyprus neláka, no slnko áno, vyskúšať môžete napríklad aj Maltu. Je to najteplejšie zimné miesto v Európe, s priemernou teplotou 17 °C. Množstvu slnečných dní sa teší aj Sicília. Miestni sa tu môžu pokojne okúpať v mori dokonca aj na Vianoce.

Príjemne teplými dňami aj v chladnejších mesiacoch sú známe aj Ibiza, Malorka či Menorka. Počas letných mesiacov tu domáci bojujú s masívnym návalom turistov. Zájsť sem v zimných mesiacoch teda môže byť spôsob, ako sa vyhnúť davom.