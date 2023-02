Užite si romantického Valentína zadarmo: Wellness pod holým nebom, hojdačky aj rozhľadne, ktoré nájdete na Slovensku

Sviatok svätého Valentína je tu a ak hľadáte tipy na výnimočné zážitky, ste na správnom mieste. Aj v tomto prípade platí, že vás to nemusí stáť veľa peňazí. Vybrali sme miesta, ktoré sú úplne zadarmo, nachádzajú sa uprostred prírody a zažijete tu neobyčajné chvíle.

Vonku vládne zimné počasie, to však neznamená, že nie je to správne obdobie vyraziť za zážitkami. Práve naopak. Niektoré miesta majú totiž práve teraz svoje pravé čaro. Preto zoberte svoju polovičku, niekoho blízkeho alebo len tak seba na rande a vychutnajte si niečo nevšedné. Niekedy totiž naozaj platí, že za zážitkami netreba cestovať ďaleko a nájdete ich aj „za rohom“. Môžete sa preto inšpirovať týmito miestami a nájsť podobné aj vo vašom okolí.

Termálne jazierko Kalameny

Ak vám máme odporučiť zimnú aktivitu v prírode, určite je to kúpanie sa v horúcich termálnych prameňoch. Na viacerých miestach, kde sa tieto atrakcie na Slovensku nachádzajú, je aktuálne sneh, čo im dodáva špeciálny šmrnc. Veď si to len predstavte — sedíte alebo plávate v horúcej vode, z ktorej siaha para do výšin, zatiaľ čo je príroda okolo vás pokrytá snehom. Takýto zážitok stojí nepochybne za to.

Jedným z najobľúbenejších termálnych prameňov, ktoré nájdete na Slovensku pod holým nebom, a navyše úplne zadarmo, sú Kalameny. Jazierko leží v Kalamenskej doline v úpätí Chočských vrchov a ponúka skutočne nevšedný zážitok, ktorý si môžete užiť napríklad so svojou polovičkou. Pripravte sa však, že tu s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete sami. Keďže ide o relatívne známe miesto, teší sa veľkej návštevnosti. To však nič nemení na tom, že jeho návšteva stojí za to.

Ako informovala Pravda, koncom roka 2021 prešlo jazero rekonštrukciou a bolo upravené aj jeho okolie. Môže sa pochváliť rozmermi 10 x 20 metrov a teplota jeho vody dosahuje približne 33 °C, vďaka čomu stojí určite za návštevu počas zimy.

Termálny kráter Kaďa

Ďalšie unikátne prírodné wellness nájdete v obci Liptovský Ján, od ktorej je aj odvodený jeho názov — Jánska kaďa. Ako uvádza web Vypadni, jeho voda dosahuje približne 20 °C a preto toto miesto môžete navštíviť aj v tomto období.

Kaďa zaujme už na prvý pohľad a ako už asi tušíte, pomenovanie tohto miesta nevzniklo len tak náhodou. Tento prírodný kráter s minerálnou vodou už na prvý pohľad vyzerá veľmi originálne, nevšedne a zaujímavo a aj preto láka veľké množstvo návštevníkov. Spojenie „prírodné wellness“ preň sedí dokonalo. Vstup do Kade je navyše bezproblémový a dostanete sa do nej po schodoch.

Prírodných termálnych wellness nájdete na Slovensku viac. Prehľad nájdete v našom staršom článku.