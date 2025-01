Muža pohltila aj s autom: Uprostred cesty sa vytvorila 10-metrová diera, záchranári sa k nemu pokúšajú dostať už dva dni

Predstavte si, že ste práve na ceste do práce. Zrazu sa však pod vaším autom otvorí zem a vy sa spolu s vozidlom prepadnete do temnej diery. Znie to ako najhoršia nočná mora, pre muža sa však premenila na realitu. Záchranári už dva dni robia všetko preto, aby ho dostali von.

Článok pokračuje pod videom ↓

Muža aj s autom pohltila prepadlina

Ako informuje The Guardian, záchranári v Japonsku bojujú s neustále pritekajúcou vodou, plynovým potrubím a nestabilnou pôdou v snahe dostať sa k mužovi, ktorý aj s nákladným autom spadol do prepadliny neďaleko Tokia. Diera, ktorá má údajne priemer 10 metrov a hĺbku 10 metrov, sa vytvorila v utorok ráno na križovatke v meste Yashio v prefektúre Saitama a pohltila 74-ročného vodiča nákladného auta aj s dvojtonovým vozidlom.

Obyvateľom v 200-metrovom okruhu bola odporúčaná evakuácia. Tí majú strach o svoje domovy. Japonské médiá identitu muža uväzneného v prepadline zatiaľ neuverejnili. V stredu museli byť záchranárske práce dočasne pozastavené po tom, ako sa neďaleko objavila ďalšia prepadlina. Tá pohltila vývesný štít reštaurácie a telegrafný stĺp. Dve prepadliny sa napokon spojili do jedného veľkého otvoru v ceste.

Muž prestal komunikovať

Miestne úrady sa domnievajú, že prvú prepadlinu pravdepodobne spôsobilo prasknuté kanalizačné potrubie a druhá sa vytvorila následkom unikajúcej odpadovej vody, ktorá uvoľnila okolitú pôdu. S každou hodinou sú obavy o život a zdravie muža čoraz intenzívnejšie. Podľa informácií z médií muž spočiatku dokázal komunikovať so záchranármi, keď sa s ním však neskôr v ten istý deň pokúšali spojiť hasiči, už im neodpovedal.

Stav muža je v súčasnosti neznámy, isté však je, že časť kabíny jeho auta je zaliata vodou. Nie je isté, že sa prepadlina nebude ďalej rozširovať. Vláda sa rozhodla vypustiť časť odpadovej vody do neďalekej rieky v snahe znížiť prietok vody do prepadlín. Voda bola pred vypustením dezinfikovaná chlórom. 1,2 milióna obyvateľov v okolitých mestách a obciach upozornila, aby používali menej vody.