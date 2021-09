Už pri kontrole boli podozriví, nôž ochranku nezaujímal. Náraz do Pentagonu z 11. septembra zachytila aj kamera

Teroristické útoky z 11. septembra 2001 šokovali svet. Keď sa spomenú tieto útoky, v podstate automaticky sa hovorí o útokoch na Svetové obchodné centrum (WTC) v New Yorku. Kým dve unesené lietadlá narazili do WTC, ďalšie teroristi strhli na zem a štvrté narazilo do budovy sídla Ministerstva obrany Spojených štátov amerických – Pentagonu.

Let 77 American Airlines bol teroristami naplánovaný na zaútočenie na budovu Pentagonu. 11. september 2001 sa na washingtonskom letisku Dulles vyvíjal z rána pokojne. Let spoločnosti American Airlines do Los Angeles sa odbavoval normálne a mal štartovať načas. To vyhovovalo najmä piatim cestujúcim, ktorí vedeli, že v tento deň zomrú.

Na let bol nasadený Boeing 757-223 s kapacitou maximálne 200 miest. Obsadených bolo iba 58, z toho boli piati únoscovia. Na palube sa nachádzalo aj 6 členov posádky.

Kontrola teroristov na letisku

Ráno 7:15 v ten deň prišli na letisko dvaja muži. Khalid al-Mihdhar (26-ročný) a Majed Moqed (24-ročný). Po pár minútach prišli na bezpečnostnú kontrolu, kde obidvaja na detektore kovov pípali. Po ďalšej kontrole ich však pustili ďalej.

Ako sa uvádza vo vyšetrovaní, o 10 minút neskôr prišli bratia Salem a Nawaf al-Hazmi. Aj pri nich sa detektor kovov rozozvučal, no ani neboli podrobení ďalšej kontrole. Pri neskoršom skúmaní záberov z bezpečnostnej kamery sa zistilo, že Nawaf mal v zadnom vrecku neidentifikovaný predmet, pravdepodobne nôž. Treba však poznamenať, že v tom čase bolo možné mať pri sebe v príručnej batožine bežný nôž o dĺžke čepele maximálne 10 centimetrov.

Všetkým tiež skontrolovali batožinu a bratom al-Hazmiovcom ju dokonca zadržiavali, až kým nenastúpili do lietadla, lebo pri registrácii v leteckej spoločnosti neposkytli adekvátne údaje identifikácie.

Jediný terorista, ktorý detektor nespustil, bol ten najdôležitejší pre celú misiu. 29-ročný Hani Hanjour a tak ako ostatní teroristi pochádzal zo Saudskej Arábie. Kým však zvyšní štyria mali prevziať moc nad lietadlom, Hanjour ho mal pilotovať a zabezpečiť, aby narazilo do vybraného cieľa – do Pentagonu.

Hanjour v roku 1999 získal letecké oprávnenie v Arizone a chcel sa stať pilotom v Saudskej Arábii. To sa mu však nepodarilo, z čoho bol frustrovaný a viac upriamoval svoju pozornosť na náboženské texty. Neustále vraj sledoval nahrávky militantných islamských kazateľov, píše Boston Globe.

Únos lietadla

Únoscovia sa stretli až po odbavení pri bráne, keď nastupovali do lietadla. To odštartovalo ráno o 8:20, teda iba s 10-minútovým meškaním.

Keď do Severnej veže Svetového obchodného centra v New Yorku narazilo prvé lietadlo, let číslo 77 stále prebiehal normálne, no do zvratu ostávalo iba pár minút. O 8:51 prebehla posledná normálna rádiová komunikácia medzi lietadlom a riadením letovej prevádzky. V tom čase sa pätica mladých teroristov rozhodla prebrať moc nad lietadlom.

Pasažierov ohrozovali nožmi a nahnali do zadnej časti lietadla, rovnako tak aj posádku. Na rozdiel od ďalších letov a únosov v tento deň, zdá sa, že iba pri tomto lete nedošlo k ublíženiu či zabitiu nikoho v lietadle. Teda až do osudného momentu.

Už o 8:54 lietadlo zmenilo svoj kurz a mierilo na východ, smerom k Washingtonu DC, uvádza vyšetrovanie. Na zemi pochopili, že sa niečo deje, keďže lietadlo zmenilo svoj kurz a neodpovedalo. Dvom ľuďom na palube sa podarilo využiť telefóny na palube. Letuška o 9:12 zavolala svojej mame a povedala, že lietadlo bolo unesené a nech kontaktuje American Airlines.

Iná cestujúca zavolala potom svojmu manželovi a oznámila mu, že lietadlo bolo unesené mužmi vyzbrojenými príborom a nožíkmi. On jej povedal o čerstvých útokoch na Svetové obchodné centrum. Následne mu povedala, že letia nízko. Ich hovor bol potom prerušený.

Náraz do Pentagonu

Letisko, z ktorého lietadlo pôvodne štartovalo, zachytilo signál prichádzajúceho lietadla. Pôvodne si mysleli, že ide o vojenské lietadlo, keďže išlo rýchlo a neobvykle manévrovalo, píše The Washington Post.

Hani Hanjour sa lietadlo manévrami snažil nasmerovať tak, aby čo najefektívnejšie trafil Pentagon. Na rozdiel od nárazu do WTC, tu potreboval naraziť v čo najnižšej možnej výške, aby spôsobil čo najväčšie škody.

Pri klesaní zrazil niekoľko pouličných lámp, no aj tak do budovy o 9:37 narazil vysokou rýchlosťou, a to až 853 km/h. Pentagon zasiahol na úrovni prvého poschodia a v momente nárazu sa lietadlo prevrátilo mierne doľava. V priebehu necelej sekundy lietadlo preniklo 94 metrov do budovy a vytvorilo ohnivú guľu, ktorá sa týčila do výšky 61 metrov.

189 mŕtvych

Lietadlo zasiahlo časť budovy, ktorá bola v tom čase iba nedávno rekonštruovaná za sumu až 250 miliónov dolárov. Všetci v lietadle boli okamžite mŕtvi a ďalších 125 zomrelo v Pentagone po náraze. 106 ľudí bolo zranených a ošetrených.

Kým z útokov na WTC existuje viacero záznamov najmä od turistov alebo od reportérov, pri Pentagone to bolo iné. Avšak predsa tu existuje záznam, a to z bezpečnostnej kamery. Ten zobrazuje, ako lietadlo, v podstate takmer na úrovni Zeme, narazí do budovy.

Záchranné akcie sa rozbehli prakticky okamžite. Hasiči mali problém pri boji s požiarom, ktorý sa nekontrolovateľne šíril. Ani večer na druhý deň ešte nebol uhasený, avšak bol už pod kontrolou. V nasledujúcich dňoch ešte vznikalo niekoľko menších požiarov, ktoré boli likvidované.

Aj keď v porovnaní s útokmi na WTC nevyznievajú útoky na Pentagon až tak katastroficky, aj tu zomrelo 184 nevinných ľudí, ktorí sa stali obeťami teroristov sledujúcich svoje pokrivené záujmy.