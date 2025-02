Už musela žehliť konflikt s Ficom: Nová šéfka polície s ním telefonovala, vraj sa mu mala ospravedlňovať

Nová policajná prezidentka Jana Maškarová je vo svojej funkcii iba pár dní, no už musela žehliť konflikt s Robertom Ficom. Ten v nedeľnej diskusnej relácii povedal, že polícia začala trestné stíhanie vo veci údajného prevratu, čo však Maškarová následnej poprela. Teraz ale zmenila názor a premiérovi sa ospravedlnila.

Fico si však aj napriek tomu na sociálnej sieti neodpustil viaceré štipľavé poznámky. „Je smutné, že prezidentka policajného zboru SR musí priznať svoju chybu až po tom, čo je na ňu upozornená. PZ SR v nedeľu 2. 2. 2025, po mojom vystúpení v televízii poprel moje tvrdenie, že vo veci prevratu na Slovensku je začaté trestné stíhanie vo veci,“ napísal na sociálnej sieti.

Ficovi prekáža hovorkyňa

Maškarová mu následne zavolala a cez telefón sa ospravedlnila. Fico pritom celý čas tvrdí, že informáciu má z vyhlásenia ministra vnútra Šutaja Eštoka z 31. januára 2025. „Úrad boja proti organizovanej kriminalite vykonáva odhaľovanie trestných činov proti základom republiky a iné, v rámci ktorého preveruje viaceré verzie ku skutkom, vyplývajúcich z už začatých trestných konaní v úzkej spolupráci s viacerými štátnymi orgánmi a spravodajskými službami,“ píše sa v novom vyhlásení polície.

Premiér si však následne kopol do Denisy Bárdyovej, hovorkyne policajného zboru. Vyslovil počudovanie, že „na komunikačnom odbore PZ SR pôsobí manželka šéfredaktora protislovenského, protištátneho a prosorosovského portálu aktuality, pani Bárdyová, ktorá do svojej práce zjavne prenáša večerné rozhovory so svojím manželom.“