Už 13 dní ho nikto nevidel. Minister obrany a pravá ruka Putina, Sergej Šojgu, môže mať problémy

Ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorého môžeme bez obáv z hľadiska invázie Ruska na Ukrajinu nazvať Putinovou pravou rukou, je už takmer dva týždne mimo dohľadu médií. Nikto nevie, čo s ním je, aj keď sa objavujú náznaky, že minister môže mať zdravotné problémy. To pre Putina v čase, keď vedie svoju najväčšiu vojnu, nie najlepšia situácia.

Nezvestný dva týždne

Šojgu sa naposledy objavil na verejnosti 11. marca na odovzdávaní štátnych vyznamenaní vojakom, ktorí sa zúčastnili vojenskej operácie na Ukrajine. Šéfa ruského rezortu obrany tak na verejnosti nevideli už 13 dní. Od začiatku vojny na Ukrajine pritom ubehlo už 28 dní, poukazuje Deutsche Welle.

Ruské médiá upozornili na to, že do 11. marca sa Šojgu objavoval v ruských správach takmer každý deň. Na zmiznutie ruského ministra obrany ako prvý upozornil novinár spravodajského portálu Mediazona Dmitrij Treščanin. Investigatívni novinári s odvolaním sa na nemenované zdroje z blízkeho okruhu Šojgua uvádzajú, že minister má problémy so srdcom.

Okrem toho si médiá všimli, že sa zo správ vytratil aj náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. O verejných udalostiach, na ktorých by sa zúčastnil, sa rovnako nepísalo už od 11. marca. Naposledy sa 11. marca objavila správa o jeho rokovaniach s tureckým náprotivkom Yašarom Gülerom.

Kto je Šojgu?

Súčasný ruský minister obrany pochádza z južného Sibíra, z Tuvinskej republiky. Narodil sa v roku 1955 do budhistickej rodiny. Otec bol novinár a mama zootechnička. V 70. rokoch vyštudoval na stavebného inžiniera a koncom 80. rokov sa začal vo veľkom angažovať v komunistickej strane. V roku 1990 sa dostal do Moskvy a pôsobil na ministerstve výstavby. Ako uvádza článok Českej televízie, vytvoril prakticky od nuly ruský záchranársky zbor a má povesť zodpovedného a skromného človeka.

Putinov verný

S Vladimirom Putinom kandidoval vo voľbách za stranu Jedinstvo. Bol hneď druhou osobou na kandidátke po Putinovi a následne na začiatku milénia viedol stranu Jednotné Rusko, uvádza Fedpress.

Niet preto divu, že Putin si ho vybral do svojho úzkeho tímu a od roku 2012 zastáva post ministra obrany. Po nástupe sa snažil zlepšiť Ruské ozbrojené sily, posilnil ich stavy a rozbehol tiež modernizáciu. Kým do začiatku vojny na Ukrajine bol Európou akceptovaný, teraz sa nachádza na sankčnom zozname.

S luxusom nemá problém

Aj keď je označovaný za skromného človeka, najmä ruskou stranou, vyzerá to tak, že zabezpečený je až veľmi dobre. V roku 2015 sa objavili správy, o ktorých písal aj portál iDnes, že Šojgu má neďaleko Moskvy postavený palác. Oznámili to ruskí protikorupční aktivisti s tým, že hodnota paláca je na úrovni 20 miliónov eur. Je jasné, že takúto sumu by nemal šancu zarobiť.

O paláci hovoril tiež v roku 2015 Alexej Navaľnyj, ktorý bol pred pár dňami odsúdený na 9 rokov väzenia a prežil tiež útok novičokom. Ten poznamenal, že Šojguov štvorposchodový palác má tvar budhistickej pagody. Palác, samozrejme, oficiálne nevlastní on, ale jedna z jeho dvoch dcér.

Šojgu sa pravidelne umiestňuje v rebríčkoch popularity na druhom mieste, teda ihneď po Putinovi. Jeho zmiznutie z dohľadu médií a kamier tak vyvoláva množstvo otázok najmä v čase invázie, keď by mal byť zo svojho postu ministra obrany ako jeden z hlavných radcov ruského prezidenta.