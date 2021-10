Utiekol s rodinou z Nigérie, žil v útulku pre bezdomovcov. Tani sa už v 10 rokoch stal šachovým šampiónom

Tanitoluwa “Tani” Adewumi má len 11 rokov, no už teraz pred ním majú rešpekt mnohí súperi, ktorí s ním zasadnú za šachovnicu. Osud sa s Tanim nemaznal, istý čas žil s rodinou v útulku pre bezdomovcov. Karta sa však obrátila a mladý šachový génius teraz pomáha iným.

Jeho kariéra napreduje závratným tempom

Na prvý pohľad to nemusí byť jasné, no Tani Adewumi je tvrdým protivníkom a na svojich oponentov dokáže poriadne pritlačiť a vyviesť ich z miery. „Som agresívny, rád útočím. Je to jednoducho spôsob, akým uvažujem, svojich oponentov chcem vždy poraziť čo najrýchlejšie,“ vyjadril sa Tani pre CNN Sport. Svoje 11. narodeniny oslávil len minulý mesiac, no už teraz jeho kariéra napreduje závratným tempom.

Tento rok sa mu podarilo získať titul národného majstra, stal sa tak 28. najmladším človekom, ktorému sa to kedy podarilo. Dúfa, že v blízkej budúcnosti sa mu podarí získať titul toho najmladšieho šachového veľmajstra na svete. Súčasným držiteľom rekordu je 12-ročný Abhimanyu Mishra, Tani však robí všetko, čo môže, aby ho predbehol.

Popri škole venuje šachu zvyčajne 7 hodín denne, počas prázdnin je to však niekedy aj 9 či 10 hodín denne. A naozaj sa mu to vypláca, dôkazom je zbierka trofejí, ktorá sa neustále rozrastá. Tú najvzácnejšiu trofej sa mu podarilo získať v roku 2019 na šampionáte v New Yorku. Dôležitá je však pre Taniho najmä preto, lebo práve tá zmenila jeho rodine život.

Rodina ušla z Nigérie, žili v útulku pre bezdomovcov

Začiatkom roka 2017 Taniho rodina žila na severe Nigérie, odtiaľ však museli v júni toho roka ujsť kvôli útokom extrémistickej skupiny Boko Haram. Po tom, čo sa im podarilo dostať do Spojených štátov, žili nejaký čas v manhattanskom útulku pre bezdomovcov. Krátko po úteku z krajiny sa Tani pridal k školskému šachovému klubu, dokonca mu odpustili registračný poplatok.

Správa o tom, že je chlapec šachový génius, sa začala šíriť veľmi rýchlo a čoskoro sa ozvali prví sponzori, ktorí mu chceli pomôcť posunúť sa vpred. Jeden zo sponzorov zaplatil jeho rodine nájom na celý rok vopred, od ďalšieho zas dostali auto. S rôznymi poplatkami, ktoré súvisia s bývaním či so vzdelaním, pomáha rodine aj GoFundMe. Financie sú presmerované aj do nadácie Tanitoluwa Adewumi Foundation, ktorá pomáha znevýhodneným deťom po celom svete.

Dúfa, že sa raz zaradí medzi svetových šampiónov

Taniho rodina si veľmi dobre uvedomuje, aký vie byť život náročný a teraz, keď môžu, chcú pomáhať tým, ktorí nemali také šťastie, ako oni. Časť peňazí darovali aj šachovej organizácii v Afrike. Tá sa snaží podporovať mladé talenty a vytvoriť im priestor, aby sa mohli v šachu neustále zlepšovať.

Taniho príbeh sa v mnohých aspektoch podobá na príbeh Beth Harmonovej, hlavnej postavy zo seriálu Dámsky gambit. Aj tá sa na výslnie dostala práve vďaka šachu. Tani priznáva, že šach je pre neho všetkým a len vďaka nemu je dnes tam, kde je.

Samozrejme, spočiatku to nebolo ľahké a chlapec musel zvládnuť mnoho prehier. Verí však, že raz sa vypracuje medzi tých najlepších. Inšpiráciou je pre neho napríklad šachový veľmajster Magnus Carlsen, ale aj Ian Nepomniachtchi. Detailne skúma každý jeden ich ťah a sleduje ich taktiku. Po každom zápase uvažuje nad tým, čo môže pri ďalšom urobiť lepšie.