Úspech česko-slovenskej produkcie: Seriál Bez vědomí s Táňou Pauhofou si budú môcť pozrieť americkí diváci

Špionážny seriál česko-slovenskej produkcie z dielne spoločnosti HBO Europe bude k dispozícii aj americkým divákom. Ide o pomerne veľký úspech, keďže nebýva zvykom, že by sa tunajšia produkcia dávala do povedomia aj inému ako európskemu trhu. Seriál Bez vědomí s Táňou Pauhofovou v hlavnej úlohe tak uvidia aj v Spojených štátoch amerických.

Už od 18. mája 2020 budú mať americkí diváci možnosť vidieť česko-slovenských hercov v minisérii z produkcie HBO Europe Bez vědomí. 6-dielny seriál, v ktorom jednu z hlavných úloh stvárnila slovenská herečka Táňa Pauhofová, si budú môcť pozrieť predplatitelia služieb HBO GO, HBO NOW a od 27. mája aj na novej streamovacej platforme HBO Max. Informuje o tom web Coming Soon. Anglický distribučný názov minisérie je The Sleepers.

Dej seriálu Bez vědomí sa odohráva v roku 1989. Marie (Pauhofová) je profesionálnou huslistkou, ktorá pred 12 rokmi so svojím manželom Viktorom (Martin Myšička) utiekla z totalitného Československa do Londýna. Vo vzduchu ale visí zmena, sovietske impérium slabne a Marie to chce využiť a vrátiť sa domov do Prahy. Krátko po návrate sa však ukazuje, že to bola osudová chyba. Viktor za dramatických okolností zmizne a nie je vôbec isté, či je stále nažive. Marie chce preto za každú cenu zistiť, čo sa s ním stalo a stojí pred najväčšou výzvou svojho života. Ako sa totiž ukáže, Viktora nehľadá len jeho nešťastná manželka, ale aj tajné služby niekoľkých štátov. Čas uteká čoraz rýchlejšie a pád železnej opony sa blíži…

Oceňovaný seriál

Seriál z tvorcovskej dielne Ivana Zachariáša (stál napríklad aj za úspešnou krimi minisériou Pustina) si na území Slovenska aj Česka získal ako divákov, tak aj kritikov. Dôkazom sú pozitívne hodnotenia užívateľov na webe ČSFD, kde mu diváci udelili hodnotenie 81 %. Seriál bol tiež nominovaný aj na Českého leva za Najlepší dramatický televízny seriál. Cenu však získal v tejto kategórií rovnako úspešný projekt Most!.

Okrem Pauhofovej a plejády českých hercov dostala v 6-dielnej minisérii priestor aj zahraničná hviezda – herečku Hattie Morahan sme mohli vidieť napríklad vo filmoch Kráska a zviera (Beauty and the Beast) či Alica v Krajine za zrkadlom (Alice Through the Looking Glass).

Ako ďalej web Coming Soon uviedol, séria Bez vědomí je zatiaľ najnovším projektom z dielne HBO Europe, ktorý dostáva priestor na americkom trhu. Okrem neho si môžu americkí predplatitelia HBO pozrieť napríklad aj nórsku sci-fi drámu Beforeigners (Fremvandrerne), rumunskú krimi drámu Shadows (Umbre) a mnohé ďalšie. Našu recenziu seriálu si môžete prečítať nižšie.