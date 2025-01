Úsmev Kristíny Svarinskej vystriedalo trápenie v exotike. Musela ísť do nemocnice, čo sa stalo?

Obľúbená herečka z úspešného seriálu Dunaj, k vašim službám má za sebou dni strávené v ďalekej krajine, kde si zresetovala telo i myseľ. A zatiaľ čo sa pochválila fanúšikom na sociálnej sieti a zverejnila fotografie, ktoré ju zachytávajú usmiatu od ucha k uchu, dobrú náladu vzápätí vystriedala nepríjemná skúsenosť, s ktorou sa musela popasovať.

Uplynulé týždne boli pre Kristínu Svarinskú v znamení exotiky. Má za sebou ajurvédsky pobyt na Srí Lanke a spoznávanie Thajska. Zemiakový šalát a kapustnicu tak vymenila za relax v teple, čo si podľa Instagramu, kde ukázala, ako si užíva dovolenku, vychutnala plnými dúškami. Netajila sa tým, že Vianoce nemá príliš v láske. Túžba po strávení sviatkov mimo domova bola splnená, Kristína spoznávala krásy a zároveň sa venovala sama sebe na druhom konci sveta. Nebola však úplne sama, ako uviedol portál Koktejl.

Choroba im narušila dovolenku

Minulý rok v lete sa dostala na svetlo sveta informácia o herečkinom novom priateľovi, ktorým je tanečník Miroslav Balogh, známy ako Spunkey. Zdá sa, že si Kristína vychutnávala Srí Lanku sama so sebou, no v Thajsku už mala parťáka. Spoločnosť jej robil spomínaný priateľ, s ktorým mala v pláne spoznávať krajinu. Život to však zariadil inak, výlet skončil horšie, ako obaja predpokladali.

Miroslav sa podelil o nie práve najpríjemnejší zážitok z Thajska so svojimi fanúšikmi. „Prihlásil som sa na dva vynikajúce týždne v Thajsku a skončil som s dvoma týždňami choroby. Po návšteve dvoch nemocníc sme sa vrátili do mesta a sme pripravení na novú kapitolu,“ napísal na Instagram a pridal i sériu fotografií vrátane zdravotníckeho zariadenia a samotnej Kristíny.

Aj personál sa oňho bál