USA v roku 1988 omylom zostrelili iránske civilné lietadlo s 290 ľuďmi. Vojaci napriek tomu dostali vyznamenanie

Správy, ktoré v súvislosti s tragickým pádom ukrajinského lietadla v Iráne, nevrhajú na túto blízkovýchodnú krajinu dobré svetlo. Potvrdilo sa, že lietadlo Irán zostrelil.

Po nariadenom zabití iránskeho generála Kássima Sulejmáního a následných vyhrážkach Iránu voči USA, Donald Trump spomenul číslo 52, ktoré odkazovalo na počet miest, ktoré by mohli byť cieľom v Iráne. V reakcii na to, iránsky prezident Hassan Rúhání spomenul, aby Američania nezabúdali na číslo 290. Toto číslo odkazuje na tragickú udalosť z roku 1988, keď USA zostrelili iránske civilné lietadlo a zahynulo vtedy 290 ľudí.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020