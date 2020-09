Úrady v Indonézii nariadili ľuďom, ktorí nechcú nosiť rúška, aby kopali hroby obetiam COVID-19

Jedna zo skupín nemá s nosením rúšok žiaden zásadný problém a keď je to potrebné, jednoducho si ho nasadia. Druhá skupina zas rúška odmieta. V niektorých krajinách môže byť takéto správanie potrestané napríklad finančnou pokutou, v Indonézii však prišli úrady s riešením, ktoré je prinajmenšom bizarné.

Napriek tomu, že koronavírus pripravil o život už tisícky ľudí, mnohí stále odmietajú dodržiavať opatrenia. Najväčším kameňom úrazu sú pritom zvyčajne rúška. Možno ste aj vy natrafili na ľudí, ktorí si ich odmietli nasadiť v MHD, v obchodnom centre alebo ich mali len tak, aby sa nepovedalo, neprekrývali však dýchacie cesty.

Eight people who refused to wear face masks in Indonesia were ordered to dig graves as punishment for violating mandateshttps://t.co/VGNOsF3jDH

— KTLA (@KTLA) September 15, 2020