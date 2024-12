Úprimné slová Adely Vinczeovej mnohých zaskočia. Priznala náročné obdobie, takýto má vplyv na jej rodinu

Rodinnú pohodu dokážu narušiť rôzne veci. V prípade známej dvojice je to napätie v Markíze, ktoré vplýva na nich a adoptívneho syna Maxíka. Dvojica sa však snaží spraviť maximum, aby to ich uzlíček radosti nepocítil. Nie je to však jednoduché.

Adela a Viktor držia spolu, nech by sa v ich životoch stalo čokoľvek. V dobrom aj v zlom. Nedávno čelili nečakanému kroku zo strany Markízy, ktorá vyškrtla Viktora Vinczeho zo šou Let´s Dance. Výsledkom bol jeho skrátený príjem a slová Adely Vinczeovej na adresu televízie, ktoré nikto nečakal. Ako prezradila, je možné, že sa v televízii už nikdy neobjaví, hoci Markízu stále považuje za svoju srdcovku.

Neistá budúcnosť, no rátajú so všetkým

Obľúbená moderátorka nezaváhala ani na minútu a postavila sa na stranu svojho manžela. Hoci rodinu ťažká situácia v televízii nepoloží, predsa len priznala neistotu. „Aktuálne neviem, kde sa nachádzame. Budúcnosť je nejasná, rovnako ako táto zmätočná súčasnosť,” uviedla moderátorka pre Šarm.

Dusná atmosféra v Markíze sa dotýka aj ich súkromia. A aj keď sa pár snaží, predsa len má dosah aj na ich rodinnú pohodu. „Samozrejme. Situácia má na nás istotne vplyv. Je to už dlhé mesiace trvajúca záťaž. Ja sa z nej snažím oveľa viac vystupovať,” priznala Adela, ktorá sa snaží vyhýbať konfliktom a potýčkam, no iné je to v prípade, ak ide o správnu vec.

Hovorí sa, že vzťah dokážu zoceliť aj nepríjemné situácie, ktorými si prejde pár. Adela to potvrdzuje a zároveň uvádza, že obaja sú pripravení na rôzne scenáre, ktoré môžu nastať. „V našej každodennosti sa mieša podpora od množstva ľudí s otáznikmi, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. Prijali sme však všetky verzie akejsi budúcnosti a cítime silnejšiu partnerskú vzájomnosť,” povedala moderátorka.

Snažia sa na to pozerať inak