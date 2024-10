Unikli detaily zo súkromia kráľovského páru. Princ William odhalil, čo s Kate skrývajú v posteli

Toto by o nich málokto povedal. Vojvoda nechal nazrieť verejnosť do ich osobného života a prezradil, na čo dbajú počas toho, ako sa oddávajú relaxu. Hoci ide o zvyk, ktorý je bežný u mnohých ľudí, nikto netušil, že to isté sa bude týkať aj kráľovského páru.

Článok pokračuje pod videom ↓

Princ William a princezná Kate sú manželmi už 13 rokov. Momentálne bývajú v Adelaide Cottage neďaleko Windsorského zámku spolu so svojimi tromi deťmi, princom Georgeom, princeznou Charlotte a princom Louisom. Dvojica si svoje súkromie obvykle prísne stráži, no William spravil výnimku a otvoril sa viac o spánkovej rutine, ako píše portál Tyla.

Pes v posteli

Vyšiel s pravdou von po tom, ako sa údajne zastavil a pohladkal psa počas návštevy Duchy College v Cornwalle. Louise Harland povedala pre Hits Radio Cornwall, že princ hladkal jej psa, pričom prezradil, že jeho rodinný pes, kokeršpaniel menom Orla, často spí na posteli vedľa neho a Kate.

„William povedal, že jeho malý pes s nimi v noci spí na posteli,“ potvrdila Louise. „Zamiloval sa do môjho malého psa. Spýtal sa, aké je to plemeno a dodal, že sa ešte nikdy s takým nestretol, keďže ide o jedinečného kríženca.“

Čo na to odborník?