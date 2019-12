Unikát zachytený na fotografii: Veľká osa si bolestivo podala ešte väčšieho pavúka

Aj keď by sa mohlo zdať, že podobné scenáre píšu len filmoví scenáristi v hororoch či sci-fi filmoch, nie je tomu vždy tak. Dôkazom je situácia, v ktorej sa po príchode do svojho domu ocitol jeden z užívateľov sociálnej siete Reddit. Toho, čoho bol svedkom, videl totiž doposiaľ zrejme len vo filmoch.

Mnohým z nás nerobí dobre pohľad už len na malý hmyz. Našťastie, vďaka takému podnebiu, aké na Slovensku máme, existuje takmer nulová pravdepodobnosť, že by u nás mohli prežiť a žiť nadrozmerné druhy hmyzu. Iné je to ale na opačnej strane zemegule, kde je ríša hmyzu mimoriadne pestrá – nielen čo sa týka druhov, ale aj ich veľkostí.

O austrálskych pavúkoch nadrozmerných veľkostí, ktorých poznáme pod familiárnym anglickým názvom „huntsman spiders“, sme vám už písali aj na našom webe. Ako však nedávno informoval portál LAD Bible, tieto pavúky nie sú jediným druhom hmyzu, ktorý dokáže ľudské oko svojou veľkosťou fascinovať. Na vlastné oči sa o tom nedávno presvedčil aj jeden z užívateľov sociálnej siete Reddit, ktorý zazdieľal skutočne znepokojivú fotografiu.

Hlavnými hviezdami jeho virálnej fotografie bol obrí pavúk spolu s obrovskou osou z rodu Pepsis. Tá sa rozhodla, že si svoju večeru užije v byte užívateľa menom space_monster a bude ňou práve veľký pavúk.

Ako odborníci na hmyz uviedli, nejde vôbec o nezvyčajný jav a aj keď by niekomu mohlo prísť zvláštne, že podstatne menší (ale stále veľký) druh osy si podáva podstatne väčšieho pavúka, je to úplne normálne a bežné

Mimoriadne nebezpečný hmyz

V slovenčine osy Pepsis poznáme pod menom chodbárky tarantulové. Ide o štíhle, čierne alebo kovovo sfarbené blanokrídlovce so žihadlom a dlhými štetinatými nohami. Niektoré druhy dosahujú veľkosť až 7 a pol centimetra. Ich najčastejšou potravou sú pavúky, ktoré lovia tak, že im žihadlom vpichnú jed do hlavohrude. Následne ich zatiahnu do úkrytu v zemi, kde do ochromeného pavúčieho tela nakladú vajíčka. Po vyliahnutí mláďat sa tieto živia telom pavúka, v ktorom sa narodilo a zvnútra ho rozožerú. Okrem Austrálie žijú chodbárky aj na území Spojených štátov a ich bodnutie žihadlom môže byť pre človeka taktiež mimoriadne bolestivé.

Najhoršia bolesť, akú si viete predstaviť

Bolesť po bodnutí chodbiarky sa dá podľa portálu LAD Bible vyjadriť indexom bolesti po pichnutí žihadlom, ktorú odstupňoval americký entomológ Justin O. Schmidt. Ten rozoznáva päť stupňov takýchto bolestí, od 0 po 4, pričom posledný štvrtý stupeň je ten najhorší. A práve tú najväčšiu bolesť môže človek pocítiť po bodnutí žihadlom chodbiarky. Znamená to, že bolesť po pichnutí u človeka trvá len od zhruba od 3 do 5 minút, ide o tak intezívnu a neznesiteľnú bolesť, že ľudia po tomto zážitku zostávajú celkom oslabení.

Pokiaľ teda niekedy na cestách naprieč svetom na podobného tvora natrafíte, radšej od neho utekajte a rozhodne sa ho nesnažte chytiť do rúk.