Uniesli ju, keď mala len dva roky. Po vyše 50 rokoch rodičia konečne našli svoje stratené dieťa vďaka náhode

Melissu Highsmith uniesla z jej domova opatrovateľka. Dievčatko malo v tom čase len 22 mesiacov. Vďaka moderným technológiám sa ale po vyše 50 rokoch opäť mohla zvítať so svojou rodinou.

Opatrovateľka reagovala na inzerát v novinách

Podľa portálu Fox News Melissa Highsmith zmizla v roku 1971 po tom, čo jej matka Atla Apantencl najala novú opatrovateľku. V tom čase sa rozpadol vzťah s jej manželom a Atla sa musela zamestnať ako servírka. Uverejnila preto inzerát v miestnych novinách. Kontaktovala ju žena, ktorá sľúbila, že sa zastaví v reštaurácii, aby sa mohli porozprávať, no nikdy sa nedostavila.

Neskôr sa žena ale ozvala opäť, Atle tvrdila, že má veľký dvor a stará sa aj o ďalšie deti. Atla sa ju rozhodla najať a so ženou sa dohodla, že takmer 2-ročnú Melissu vyzdvihne u spolubývajúcej, ktorá na dievčatko dozerala. Po opatrovateľke s dieťaťom sa ale akoby zľahla zem, rodina preto spustila pátranie, ktoré napokon trvalo vyše 50 rokov.

Melissina mladšia sestra Sharon sa vyjadrila, že jej mama v tom čase robila, čo bolo nutné, aby dokázala seba a dieťa uživiť. Bolo chybou dôverovať cudzej osobe, no nemohla si dovoliť riskovať, že dostane v práci výpoveď. S pocitom viny prežila takmer celý svoj život, píše web All That Is Interesting.

Našiel ju na Facebooku

V súčasnosti má Melissa 53 rokov a priznala, že je toho na ňu priveľa, no opätovné stretnutie s rodinou bolo naozaj výnimočné. Desiatky rokov bolo policajné pátranie márne, rodina sledovala každú stopu aj na vlastnú päsť. Pomohol napokon až DNA test, ktorý si urobil Melissin otec Jeffrey. Výsledky ukázali, že Jeffrey je starým otcom troch detí, ktoré porodila žena menom Melanie Brown.

Jeffrey následne svoju dcéru našiel na Facebooku a napísal jej, že po nej pátra už 51 rokov. Melissa si spočiatku myslela, že je to akýsi podvod. Netrvalo ale dlho a otec s dcérou sa napokon stretli aj osobne. Stále tomu nemohli uveriť, aj keď sa nechceli vzdať, pomaly strácali nádej, že ju ešte niekedy uvidia živú a zdravú.

O žene, ktorá Melissu uniesla, sa toho vie len málo. Atlina spolubývajúca polícii povedala, že mala slnečné okuliare a biele rukavice napriek tomu, že bol horúci augustový deň. Melissa si myslí, že ju žena po únose vychovávala. Po stretnutí s biologickou rodinou plánuje Melissa opäť prijať a používať svoje pôvodné meno.