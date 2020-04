Úmrtnosť na COVID-19 dosahuje v Belgicku dvojnásobok svetového priemeru. Prečo sa čísla tak líšia?

Pandémia nového koronavírusu so sebou priniesla aj množstvo doposiaľ nezodpovedaných otázok. Medzi nimi aj tú azda najdôležitejšiu. Aké nebezpečné vlastne ochorenie COVID-19 je? Koľko nakazených chorobe naozaj podľahne a aké štatistiky bude mať pandémia na svojom konci? Krajina so zatiaľ najvyššou úmrtnosťou leží v Európe, nie je to však Taliansko, ani Španielsko.

Autorské články na webe Interez.sk nie sú zamknuté. Dokážeme ich tvoriť len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporia. Podporte nás v tejto ťažkej situácii a pošleme vám darček. Pomáhať budeme aj my. Podporiť

Odpovede na väčšinu otázok ohľadom rozsahu pandémie nového koronavírusu SARS-CoV-2 dostaneme zrejme až s väčším odstupom času. Na presné štatistické vyhodnotenie totiž svet potrebuje aj presné dáta a tie zatiaľ chýbajú. Aby sme poznali skutočný počet nakazených, vyliečených, ale aj mieru úmrtnosti na ochorenie COVID-19, musíme najskôr spoznať globálnu zamorenosť populácie. Inými slovami, pre najpresnejšie možné čísla by sme museli otestovať celú planétu.

Európa je nad celosvetovým priemerom úmrtnosti

Čiastkové výskumy však už prebiehajú. Viaceré krajiny ako Taliansko, Španielsko, Nemecko, USA, ale napríklad aj Česko pracujú na masovom pretestovaní svojich obyvateľov na protilátky voči novému koronavírusu. Regionálne výskumy tak poskytnú obraz o skutočnom rozsahu aktuálnej pandémie, napríklad aj o tom, aká vysoká je reálna úmrtnosť na ochorenie COVID-19. Čísla sa totiž krajina od krajiny líšia, najvyššie sú však v európskych krajinách.

Celosvetovo dosahuje úmrtnosť na COVID-19 pri aktuálnych počtoch 6,9 %. Ide však o hrubé štatistické číslo skreslené vyššie opisovanou príčinou nevedomosti skutočného rozsahu pandémie. Odborníci sa zhodujú na tom, že úmrtnosť na nový koronavírus bude oveľa nižšia, napriek tomu nepresné čísla z Európy vyzerajú zatiaľ celkom inak. Nad celosvetovým priemerom sa aktuálne nachádza podľa štatistík univerzity Johna Hopkinsa šesť krajín. Presnejšie šesť európskych krajín.

Prečo (nie) je vírus najsmrteľnejší v Belgicku?

Krajinou s najvyššou úmrtnosťou na COVID-19 pritom nie je Taliansko, Francúzsko ani Španielsko a to napriek tomu, že v absolútnych počtoch majú tieto štáty po USA najviac obetí koronavírusu na svete. Najvyššiu úmrtnosť má celosvetovo Belgicko. Krajina má viac ako 46 500 potvrdených prípadov koronavírusu a viac ako 7 200 obetí. Úmrtnosť na COVID-19 tak v Belgicku dosahuje 15,4 %, čo je viac ako dvojnásobok aktuálneho globálneho ukazovateľa.

Za Belgickom nasleduje Francúzsko, Spojené Kráľovstvo, Taliansko, Holandsko a Španielsko. Každá z týchto šiestich európskych krajín má podľa aktuálnych čísel úmrtnosť vyššiu ako celosvetový priemer. V premiešanom poradí vedú tieto krajiny aj rebríček počtu obetí koronavírusu na 100 000 obyvateľov. Belgicko je však na čele oboch.

Krajina s takmer 11,5 miliónmi obyvateľov a 7 200 obeťami ochorenia COVID-19 znie ako zlý sen. V skutočnosti je to však presne opačne. Belgicko má vysokú mieru úmrtnosti preto, že sa tak rozhodlo. To teda nemožno nechať bez vysvetlenia.

Počet oficiálnych obetí na nový koronavírus je v Belgicku vysoký preto, že krajina ráta aj neoficiálne prípady. Teda aj mŕtvych, u ktorých je podozrenie, že boli koronavírusom SARS-CoV-2 infikovaní, no neboli riadne testovaní.

„Náš spôsob počítania je najkomplexnejšou možnou metódou,“ napísal na Twitteri belgický minister Denis Ducarme potom, ako Donald Trump označil priebeh pandémie v Belgicku za strašidelnú politiku.

«Notre méthode de comptage est la plus exhaustive possible. Quand @realDonaldTrump procède à un classement macabre en pointant du doigt la Belgique pour donner l’impression que tout va bien aux USA, je trouve ça ignoble,le niveau zéro de la politique» @Le_Bux @LesNews24 #COVID19 — Denis Ducarme (@ducarmedenis) April 21, 2020

Nepresné štatistiky

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú rozdiely v úmrtnosti jednotlivých krajín, je teda spôsob určovania toho, kto vlastne obeťou ochorenia COVID-19 je a kto nie. Kým Belgicko medzi obete pandémie ráta aj mŕtvych s podozrením na koronavírus, na Slovensku sa do oficiálnych štatistík rátajú iba pacienti, ktorí zomreli preukázateľne na následky tohto ochorenia. Úmrtnosť na Slovensku tak podľa takto vedených štatistík dosahuje približne 0,01 %.

Ďalším faktorom, ktorý veľmi výrazne ovplyvňuje neschopnosť poznať skutočnú úmrtnosť na ochorenie COVID-19 sú už spomínané skreslené štatistiky o skutočnom rozsahu pandémie. Ak by sme na koronavírus testovali len ľudí, ktorí na Slovensku počas apríla zomreli, úmrtnosť na COVID-19 by sa z pohľadu čísel zdala 100 %. Ak by sme otestovali všetkých obyvateľov Slovenska, úmrtnosť by sa dramaticky znížila. Za výrazné rozdiely v úmrtnosti na COVID-19 na medzinárodnej úrovni tak môže najmä absencia rozsiahleho testovania populácie.

O aktuálnej pandémii koronavírusu sa paradoxne najviac informácií dozvieme zrejme až po jej ústupe. Aktuálne najreálnejší obraz o jej rozmeroch by možno mohli ponúknuť štatistiky Spojených arabských emirátov. Krajina spravila po Faerských ostrovoch a Islande najviac testov v prepočte na 1 milión obyvateľov. Celkovo emiráty otestovali viac ako 1 milión ľudí zachytili pritom takmer 11-tisíc infikovaných. Ochoreniu COVID-19 podľahlo 82 ľudí, úmrtnosť tak dosahuje len 0,007 % .