Umelkyňa pretvára slávne historické osobnosti do súčasnosti. Výsledok je fascinujúci

Ako by vyzerali slávne osobnosti histórie v dnešnej dobe? Je možné, že túto otázku ste si nikdy nepoložili, no odpoveď by vás predsa len mohla zaujímať. Zaujíma to aj 29-ročnú umelkyňu Beccu Saladin, ktorá pretvára obrazy, busty či kresby historických osobností do súčasnej podoby.

Aby jej výtvor odrážal súčasnosť, osobnostiam dodáva aj dnešné oblečenie a o to je jej práca ešte zaujímavejšia. Veď vidieť Čingischána v obleku či Abrahama Lincolna v modernom kabáte len tak ľahko nemáte kde.

„Väčšinou je to zábavné, no tiež si myslím, že je dôležité tieto osobnosti spoznať ako skutočných ľudí a nielen ako hercov v príbehoch, ktoré poznáme,“ povedala Saladin pre IFL Science.

Pre spomínaný portál aj prezradila, že si zvyčajne vyberie základnú fotografiu a potom si predstaví, čo by daná osobnosť mohla mať v dnešnej dobe oblečené, či aké by mohla mať vlasy. Potom sa pustí do samotnej práce. Tá trvá aj niekoľko hodín, v závislosti od toho, aké zložité je pôvodné dielo. Aj keď v drvivej väčšine pretvára panovníkov, prezidentov či vodcov krajín, niekedy do svojej práce zakomponuje aj osobnosti z obrazov ako napríklad Monu Lízu. Pozrite si jej úžasnú tvorbu na obrázkoch nižšie.

Mladá kráľovná Viktória

Henrich VIII.

Napoleon Bonaparte

Alexander Veľký

Caligula

Julius Caesar

Nefertiti

Benjamin Franklin

Mona Líza

Alžbeta Bavorská (Sissi)

Abraham Lincoln

Mária Antoinetta

Octavius Augustus

Kleopatra VII.

Čingischán

Tutanchamón

Simón Bolívar

Agrippina Mladšia

Ak vás jej tvorba zaujala, sledujte ju na Instagramovom profile royalty_now_, kde si môžete pozrieť všetky úravy. Môžete ju tiež podporiť cez Patreon.