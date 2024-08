Ukrýva zaujímavý poklad, aký sa len tak nevidí: Hľadači vrakov objavili pirátsku loď zo 17. storočia

Hľadačom vrakov sa podarilo niečo neuveriteľné. Prvýkrát našli pozostatky pirátskeho korzára, ktorý pravdepodobne pochádza z čias 17. storočia.

Takýto objav sa nevidí každý deň

Ako informuje web Live Science, lovci vrakov objavili vo vodách medzi Španielskom a Marokom pozostatky malej pirátskej lode zo 17. storočia, známej ako berberský korzár. Námorný archeológ Sean Kingsley a zároveň šéfredaktor Wreckwatch sa vyjadril, že ide o prvý nález svojho druhu.

Plavidlo bolo podľa neho plné výzbroje a v čase potopenia mohlo smerovať k španielskemu pobrežiu, aby zajalo a zotročilo ľudí. Loď však viezla náklad hrncov a panvíc vyrobených na severe Afriky, pravdepodobne preto, aby sa mohla vydávať za obchodné plavidlo. Floridská spoločnosť Odyssey Marine Exploration (OME) našla vrak lode v roku 2005 počas hľadania pozostatkov anglickej vojnovej lode HMS Sussex, ktorá sa v tejto oblasti stratila v roku 1694.

Počas expedície sa podarilo nájsť aj pozostatky rímskych lodí z antických čias. Aj keď sa objav podaril ešte v roku 2005, správy o vraku korzára sa začali vynárať až teraz, po uverejnení článku v časopise Wreckwatch, po rozsiahlom historickom výskume.

Boli postrachom vyše 200 rokov

Berberskí korzári boli prevažne moslimovia, ktorí začali pôsobiť v 15. storočí z Alžíru, ktorý bol v tom období súčasťou Osmanskej ríše. Veľká časť západného pobrežia severnej Afriky, od dnešného Maroka až po Líbyu, bola v tom čase známa ako „berberské pobrežie“. Názov je odvodený od berberského národa, ktorý tam žil. Berberskí piráti boli postrachom viac ako 200 rokov. Prepadávali lode a podnikali nájazdy pozdĺž stredomorského a atlantického pobrežia Európy, počas ktorých si zaobstarávali nových otrokov.

Otroci boli následne vymieňaní za výkupné alebo predávaní do severoafrického obchodu s otrokmi, ktorý v niektorých moslimských krajinách fungoval až do začiatku 20. storočia. Éra berberských pirátov ale definitívne skončila v 19. storočí.

First discovery of an Algiers corsair pirate shipwreck featured by Newsweekhttps://t.co/h5hjQwKGQv#Pirates #shipwreck #Archaeology — Sean Kingsley – Wreckwatch Mag (@wreckwatch) August 3, 2024

Vzácny nález

Vrak lode leží na dne v Gibraltárskom prielive v hĺbke približne 830 metrov. Loď bola podľa odhadov kedysi dlhá 14 metrov, no patrila medzi tie menšie. Lovci vrakov preskúmali loď pomocou diaľkovo ovládaného vozidla. To odhalilo, že plavidlo bolo vyzbrojené 4 veľkými delami, 10 otočnými delami a mušketami, ktoré by vystačili pre približne 20-člennú posádku.

Zaujímavé je, že loď bola okrem iného vybavená veľmi vzácnym špionážnym ďalekohľadom. Ide o raný typ ďalekohľadu, ktorý bol v tom čase považovaný za revolučný a pravdepodobne bol ukoristený z nejakej európskej lode. Na palube sa našli aj fľaše alkoholu pôvodom z Belgicka a Nemecka, ale aj čajové súpravy vyrobené v Turecku. Podľa odborníkov loď jednoducho pôsobí podozrivo a všetko nasvedčuje, že nešlo o obyčajnú obchodnú loď, ale o pirátsku.