Kedysi vlastnili najväčší súkromný majetok na svete: Ľudia aj dnes veria, že Rothschildovci ovládajú svet

Iste ste už aj vy počuli o Rothschildovcoch. Kedysi vlastnili najväčší súkromný majetok na svete. Niektorí dokonca veria fámam, že vlastnia takmer celý svet, čo sa financií týka, a ovládajú ho. Kto ale vlastne Rothschildovci sú a ako sa pôvodne dostali k obrovskému majetku?

Obchodoval so vzácnymi mincami

Ako informuje Britannica, Rothschildovci sú najznámejšou európskou bankárskou dynastiou, ktorá približne 200 rokov výrazne ovplyvňovala hospodárske a nepriamo aj politické dejiny Európy. Zakladateľom dynastie sa stal Mayer Amschel Rothschild spolu so svojimi piatimi synmi. Mayerovi predkovia žili vo veľkej chudobe a jeho rodičia zomreli skoro. Chvíľu študoval, aby sa stal rabínom, no napokon nastúpil ako učeň v banke. Venoval sa aj obchodovaniu so vzácnymi mincami. Mayer a jeho synovia začínali vo Frankfurte nad Mohanom a v 20. rokoch 19. storočia sa stali medzinárodnými bankármi. Založili pobočky v Neapole, v Londýne, Paríži, ale aj vo Viedni.

Záber rodiny Rothschildovcov bol ale neskôr omnoho širší, okrem bankovníctva a finančníctva sa venovali aj energetike, nehnuteľnostiam, baníctvu a vinárstvu. Intenzívne sa venovali aj charite, najmä v oblasti vzdelávania a umenia. Mayer vytvoril vzorec, ktorý jeho rodina úspešne nasledovala – prednostne obchodovať s panovníckymi rodmi a splodiť čo najviac synov, aby sa mohli starať o obchodné záležitosti a záujmy rodiny v zahraničí. Presne to urobili aj Mayerovi synovia.

Podľa webu Rothschild and Co sa Mayer stal úspešným aj vďaka tomu, že si s klientmi budoval dôveru a preukázal, že má vo sfére obchodu potrebné znalosti a porozumenie. Veľmi dobre vedel, aké dôležité je vytvárať partnerstvá na správnych miestach, ale aj udržiavať nepoškvrnenú reputáciu biznisu. Rothschildovci tiež verili, že biznis môže byť úspešný len vtedy, ak sa na jeho chode podieľa celá rodina. Tvrdili, že každý má svoje miesto a funkciu a len spoločnými silami môžu fungovať ako švajčiarske hodinky. Verili, že za pomoci inovatívneho prístupu dokážu zmeniť svet.

Vlastnili najväčší súkromný majetok

V polovici 19. storočia Rotschildovci už boli podľa webu The Rotschild Archive na vrchole, rodina spoločne vlastnila jeden z najväčších súkromných majetkov na svete. Vlastnili exotické vily a masívne zbierky rôznych predmetov, od vzácnych známok až po umelecké diela, ktoré sú dnes významnou súčasťou kultúrneho dedičstva Európy. Profitovať dokázali dokonca aj v časoch vojny tým, že po finančnej stránke vypomáhali britskej vláde. Neskôr hodnota ich majetku klesala následkom politiky, ale aj konfliktov v rodine. Navyše, vo Viedni, ale aj v ďalších častiach sveta Rothschildovcov tvrdo zasiahla druhá svetová vojna.

Pochopiteľne, nevyhli sa im ani rôzne kontroverzie. Vo svojej poslednej vôli napríklad Mayer rozhodol, že majetok rodiny mohli dediť len mužskí potomkovia. Následkom toho neraz dochádzalo k incestným sobášom v rámci rodiny, aby majetok ostal v rodine. Rothschildovci si ale zachovali svoj finančný dosah aj v súčasnosti. Ako informuje Investopedia, svoje pôsobenie rozšírili o médiá, siete hotelov či dopravu.

Stali sa tiež obľúbeným terčom konšpirátorov. Mnohí podľa webu Britannica veria, že Rothschildovci ako pôvodom židovská rodina používajú svoje peniaze a moc na kontrolu globálnych finančných inštitúcií. Napriek tomu, že tieto fámy boli už dávno preukázané ako nepravdivé, cestu k ľuďom si vždy nájdu ešte aj v súčasnosti.

Ľudia veria, že zámerne vytvárajú katastrofy

