Ukrajinci zverejnili záhadné animované video: Ukazuje mrazivú odplatu Rusku, uvádza aj konkrétny dátum

Vojna na Ukrajine trvá už 524 dní a zatiaľ sa nezdá, že by jedna či druhá strana spela k víťaznému ukončeniu. Ukrajinci avšak zaznamenávajú čiastkové úspechy, a tiež sa len nedávno dokonca odohral aj útok dronmi na Moskvu, pričom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vyjadril, že vojna sa vracia do Moskvy. To, že Ukrajina naozaj niečo „chystá“, potvrdzuje aj nové zverejnené animované video.

Kremeľ v tme a konkrétny dátum

Video zverejnil na svojom instagramovom účte Ukrajinský úrad pre strategickú komunikáciu, uvádzajú TV Noviny. Na niečo vyše minútovom videu vidíme animovanú postavu chlapca trúchliaceho pri troskách domu. Na zemi nájde detskú kresbu rodiny pod ukrajinskou vlajkou.

Z kresby urobí papierové lietadielko a to následne hodí do vzduchu. Lietadielko sa po chvíli zmení na dron a spolu s ďalšími zahajuje útoky na rôzne ciele. Ten posledný skončí v Moskve a vidíme budovu Kremľa v tme.

Potom sa objaví dátum: 24. august. Tento termín je pre Ukrajincov dôležitý, lebo je to pre nich deň nezávislosti.

V popise videa na sociálnej sieti je uvedené: „Termíny sa môžu líšiť, výsledok ostáva rovnaký — bolesť a tragédia okupantov.“

Je možné, že video odkazuje na masívnu protiofenzívu Ukrajiny voči okupantom. To, či sa udeje práve 24. augusta, sa dozvieme približne o tri týždne.