Ukrajina vracia úder, Rusko je v defenzíve. Ukrajinci oslobodili dôležité mesto Kupiansk

Ukrajinské ozbrojené zložky v sobotu uviedli, že v Charkovskej oblasti vstúpili do okupovaného mesta Kupiansk, ktoré je pre Moskvu kľúčovým zásobovacím centrom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA. Ukrajinská bezpečnostná služba dokonca tvrdí, že je toto mesto už oslobodené, píše DenníkN.

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) podľa AFP uverejnila na sociálnej sieti Telegram fotografie zachytávajúce jej príslušníkov v Kupiansku. K snímkam napísala, že toto mesto „bolo a vždy bude ukrajinské“. Kupiansk obsadili ruské invázne sily menej ako týždeň po začiatku ruskej „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine. Na videu nižšie môžeme vidieť ukrajinských vojakov vstupujúcich do mesta Kupiansk.

This is how the Armed Forces of #Ukraine entered #Kupyansk in the morning. pic.twitter.com/Sy24vB9OGG

— NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2022