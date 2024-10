Ukrajina bojuje o prežitie: Prezident Zelenskyj hovorí o novom pláne, chce ho predstaviť do konca roka

Prezident Zelenskyj prednedávnom predstavil „víťazný plán“, ktorého cieľom je posilniť pozíciu Ukrajiny natoľko, aby dokázala ukončiť vojnu s Ruskom. Jedným z bodov bol vstup krajiny do NATO, čo zatiaľ neprešlo všetkými členmi Aliancie.

Aktuálne Zelenskyj hovorí o ďalšom pláne. Ako na sociálnej sieti informuje Nexta, prezident poveril úrady, aby vypracovali návrhy na takzvaný vnútorný akčný plán, ktorý by mal pomôcť Ukrajine v tom, aby dokázala odolať vojne. Nejde o alternatívu k „víťaznému plánu“, jeho cieľom je, aby krajina prežila.

Zelenskyy is preparing another plan during the war – BBC sources

„He instructed the authorities to develop proposals for a so-called internal action plan that would help the country withstand the war. The initiative is not an alternative to the ‚victory plan‘.“

— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2024