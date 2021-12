Vianoce môžu byť krásne aj bez masového konzumu. S týmito tipmi môžete mať ekologický stromček a krajšie darčeky

Vianoce. Sviatky radosti, pokoja a pohody. Alebo stresu, naháňania sa za materiálnymi vecami a rodinných hádok? Kým sa najkrajšie sviatky v roku stanú naozaj pohodovými, predchádza im množstvo umelo vytvoreného stresu a nepokoja.

Veľa negativity vyplýva z masovo-konzumného spôsobu prežitia sviatkov, na aký sme si v posledných desaťročiach zvykli. Avšak, čaro týchto sviatkov sa neskrýva vo veciach či prebytku jedla. Práve naopak. Sú to sviatky, kedy sa zvykne stretnúť celá rodina a strávi príjemné spoločné chvíle.

Ak budete tento rok nakupovať darčeky pre seba i svojich blízkych i kopu prebytočného jedla, ktoré by ste si v bežný deň nekúpili, skúste sa zamyslieť nad tým množstvom. Aj taký konzumný sviatok, akým sú Vianoce, môže byť udržateľnejší. Ako nakupovať vedome aj počas najkonzumnejšieho sviatku v roku?

STOP jednorazovosti

Kúpili ste si minulý rok vianočné dekorácie, ozdoby na stromček či svetielka? Namiesto toho, že by si tento rok kúpil ďalšie, využite tie, ktoré máte. Nemusíte mať každý rok nové a iné. Dajte vianočnú červenú akejkoľvek jednorazovosti.

Ak dekorácie a ozdoby ešte nemáte, skúste sa dobre zamyslieť nad tým, aké si kúpite. Myslite udržateľne a ďaleko do budúcnosti. Budú sa vám páčiť aj o dva až tri roky? Budete ich môcť používať niekoľko rokov, kým sa rozpadnú?

Podobne je to so všetkým. Oblečením, darčekmi či vianočným stromčekom. Skúste sa zamyslieť nad tým, aké tradície máte v rodine. Sú tieto tradície udržateľné? Viete ich pozmeniť tak, aby boli o niečo udržateľnejšie ako doposiaľ?

Azda najneudržateľným prvkom Vianoc je práve vianočný stromček. Je ťažké zrieknuť sa tak základného znaku najkrajších sviatkov v roku. Kupovanie jednorazového vianočného stromčeka je však naozaj neudržateľné. Nepotrebujeme mať vysokú školu lesnícku na to, aby sme pochopili, že ihličnan do výšky 150 cm nenarastie za jediný rok.

Čo ale robiť v prípade, že sa vianočného stromčeka ako takého nechcete zriecť? Existuje množstvo spôsobov, ako si ho môžete vyrobiť sami. Napríklad z nazbieraných konárikov alebo opadaných vetvičiek, ktoré spevníte do tvaru stromu pomocou špagátu. Alebo ho vytvorte z vianočných svetielok na stene.

Ak ale túžite po naozaj klasickom vianočnom stromčeku, je tu niečo, čo z hľadiska udržateľnosti viete urobiť. Kúpte si strom s certifikátom „Climate Tree Certified“, ktorý firma zrecykluje alebo opätovne presadí. Vianočný stromček vám firma prinesie a po sviatkoch zase odnesie a postará sa oň.

Ďalšou možnosťou je posadiť si strom do kvetináča, pestovať ho počas roka vonku a počas Vianoc preniesť do interiéru. To si však vyžaduje množstvo času, trpezlivosti a hlavne štúdia o tom, ako na to.

Samozrejme, že aj pre tieto účely máme na Slovensku firmy, ktoré vám takýto stromček prinesú na Vianoce. Po nich sa zas vrátia, aby sa o stromček patrične postarali a vysadili ho späť do lesa.

Zredukujte množstvá

Áno, udržateľnosť má v aktuálnej dobe pomerne negatívnu reputáciu. Ľudia si myslia, že musia byť minimalisti, vegetariáni, vegáni, esencialisti a mnoho iného. Pravdou je, že nemusíte byť ani jedným.

V skutočnosti je to iba o tom, ako si postupne a pomaly redukovať všetko, čo sa len dá. Aby ste ku spotrebe čohokoľvek pristupovali uvedomelo a reálne zhodnotili, čo naozaj potrebujete, čo vám naozaj robí radosť. Bez akejkoľvek normy masového nakupovania.

Prečo k udržateľnosti pristupovať pomaly? Aby vás neprevalcovala a nestratili ste motiváciu v nej pokračovať. Je to nový koncept životného štýlu pre mnohých ľudí. Namiesto toho, aby ste sa naraz snažili spraviť všetko udržateľnejším, skúste to v menších dávkach. Ráta sa predsa každý jeden maličký krok. A každý rok predsa môžete čo-to pridať.

Vianočné nákupy jedla

Kameňom úrazu väčšiny spotrebiteľov je, že počas Vianoc nenakupujú len prebytok vecí, ale aj prebytok jedla. Prieskumy dokazujú, že potraviny sú z roka na rok drahšie, no aj tak nimi neskutočne plytváme. Vianočné nákupné šialenstvo tento zlozvyk len prehlbuje. Na jedného Slováka pripadá až 100 kg potravinového odpadu ročne.

Redukcia sa tak týka najmä množstva nakúpeného jedla. Namiesto toho, aby ste sa tento rok pustili do bezhlavého nakupovania potravín, skúste si spraviť jedálniček na celé sviatky. Pomocou neho si vytvorte svoj nákupný zoznam a prineste domov len to, čo reálne zjete.

Ako spraviť svoj nákup ešte o niečo udržateľnejším? Vyskúšajte nakúpiť v bezobalovom obchode. Zoberte si z domu toľko nádob, koľko na nákup budete potrebovať a naplňte si ich priamo v obchode. Vyhnete sa tak extrémnemu množstvu plastov z potravín a budete mať istotu, že nakupujete od lokálnych a etických výrobcov.

Vážte si čas strávený s blízkymi

Čas je to najcennejšie, čo máme. Keď už meriate dlhú cestu za svojimi blízkymi, či už ide o rodinu alebo kamošov, snažte sa s nimi stráviť čo najviac času.

Skúste vypnúť od všetkých povinností, no najmä od digitálnych technológií, vrátane sociálnych sietí. Prečo by sviatky tento rok nemohli niesť v štýle digitálneho detoxu, no nie?

Urobte si darčekovú škatuľu, kde bude každý člen rodiny počas sviatkov odkladať svoj smartfón. Uvidíte, koľko času zrazu bude mať každý jeden z vás. No a počas návštevy si zas mobil odložte do vrecka a snažte sa ho nevyťahovať.

Venovať čas svojim blízkym vás tieto Vianoce bude stáť najmenej. Kvalitný čas strávený s našou rodinou a priateľmi je tá najväčšia a najpríjemnejšia odmena.

Baliaci papier

Nie veľmi udržateľná idea, nemyslíte? Práve baliaci papier a darčekové tašky sú v podstate instantnou položkou na vašom vianočnom zozname. Hneď po otvorení darčekov väčšinou končia v koši alebo v plameňoch kozuba. Nie príliš ekologické, ale ani ekonomické.

Ako alternatívu môžete využiť novinový papier, ktorý ešte stále mnoho domácností dostáva do schránky. Alebo si prejdite staré zásoby v celej domácnosti a uvidíte, že nejaký farebný papier určite nájdete.

Pre rodiny s deťmi máme vynikajúci nápad, ako vaše deti zabaviť na jedno popoludnie. Ozdobte obyčajný papier alebo staré noviny krásnymi zimnými a vianočnými kresbami. Bude to spojenie užitočného i zábavného zároveň.

Ekologickejším variantom darčekového balenia sú aj látkové obaly, ktoré môžete využívať z roka na rok. Upcyklovať ich dokonca môžu aj tí, ktorí daný darček dostanú. Nebude to tak smetie na jedno použitie a vyprodukujete omnoho menej odpadu.

Úplní minimalisti nenechávajú nič na náhodu. Svoje darčeky väčšinou ozdobia len nejakým ornamentom. Alebo vôbec. Aj to je možnosť. Síce tak trošku pominie pocit prekvapenia, ale bude to to najudržateľnejšie rozhodnutie, aké môžete urobiť.

Stavte na lokálne značky

Momentálne sa nachádzame v kultúre, kde je jediné a najjednoduchšie rozhodnutie navštíviť supermarket alebo online shop a vôbec nepremýšľať o tom, čo, od koho a pre koho nakupujeme. Dôležité je, aby každý nejaký ten darček dostal. Je to ale naozaj správne rozhodnutie?

Väčšinou tak darujeme veci, ktoré pre danú osobu nemajú vôbec žiaden význam a v konečnom dôsledku zapadnú prachom, pretože ich nebudú používať. Každý z nás podobnú blbosť už aspoň raz na Vianoce dostal.

Preto odporúčame navštíviť lokálne značky. Kvalita daných produktov je neporovnateľná. A vizuál je originálny a úchvatný. Lokálne produkty si zaručene získajú srdce kohokoľvek, koho máte v pláne obdarovať.

Jednoducho vyberte jeden naozaj výnimočný a osobný darček pre každého, koho chcete obdarovať. Premýšľajte nad tým, čo kupujete, kto to vyrobil a či má daný darček zmysel a obdarovaná osoba ho aj reálne využije. A v neposlednom rade myslite aj na to, aký má daná vec dopad na životné prostredie.

Darčeky od lokálnych tvorcov môžu byť o niečo drahšie. Ak to ale nebudete preháňať s množstvom, môžete dokonca aj ušetriť. Pretože jeden kvalitný a osobný darček daného človeka skutočne poteší a bude ho rád používať.

Možností, ako stráviť čo najudržateľnejšie Vianoce, je naozaj neúrekom. My sme priniesli len niekoľko tipov a trikov, kde, ako a s čím začať. Nemusíte ch využiť všetky. Úplne postačí, ak pre začiatok zaradíte do svojich tradícií dve alebo tri udržateľnejšie veci.

Ak sa vám tento spôsob prežitia sviatkov zapáči, možno budúci rok prinesiete ďalšie alebo svoje nápady, ako sviatky ešte viac vylepšiť. Prispejete tak nielen k šetreniu stresu, ťažko zarobených financií, ale pomôžete aj nášmu životnému prostrediu.