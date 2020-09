Mama s dcérou vyrábajú udržateľnú spodnú bielizeň: V Láskovo si „na svoje“ príde každá žena

„Máme naozaj veľmi málo odpadu, keďže bielizeň je zložená z malinkých kúskov, ktoré sa dajú na látku pri strihaní krásne naukladať,” hovorí o výrobe Zuzana, ktorá je spoluzakladateľkou rodinnej firmy.

Značka Láskovo vznikla v roku 2018 a jeho zakladateľkami sú mama Eliška a jej dcéra Zuzana. Hlavnou myšlienkou ich podnikania bolo spojiť lásku k telu i k prírode, preto sa rozhodli šiť udržateľnú spodnú bielizeň. Napriek tomu, že pôsobia na slovenskom trhu, núdzu nemajú ani o zahraničné klientky.

V rozhovore sa dozviete: Čo znamená, keď má látka certifikát GOTS

Odkiaľ pochádzajú kvalitné látky, z ktorých šijú

Prečo sa považujú za transparentné podnikateľky

Čo vyrábajú z odpadu

Ako vznikla myšlienka vytvoriť Láskovo?

Rodinná firma vznikla po narodení môjho prvého syna v roku 2018. Mamina sa venuje šitiu 30 rokov, takže má veľa kontaktov na výrobcov látok. Tak sme sa dostali k prírodnej bio bavlne a neskôr sme začali vyrábať aj z bavlny, ktorá má certifikát GOTS. Paradoxne, prvý kúsok, ktorý sme ušili, boli tepláčiky pre syna.

V šití detských vecičiek ste sa však nerozhodli pokračovať.

Prvotná myšlienka bola, že budeme šiť podprsenky na dojčenie a k tomu detské veci, ako napríklad čiapočky do pôrodnice a podobne. Neskôr nás naše zákazníčky naviedli a my sme si našli smer, ktorým sa teraz uberáme.

V súčasnosti predávate najmä spodnú bielizeň. Prečo ste sa zamerali na jej výrobu?

Naše zákazníčky nás naviedli a my sme na základe ich ohlasov našli smer, ktorým sa uberáme. Mamina šije bielizeň prakticky od môjho narodenia. Chce to veľa skúseností a špeciálne stroje. My máme oboje, takže to bolo viac-menej jednoznačné.

Vaša idea spája lásku k telu i k prírode. Ako ste sa dostali k filozofii slow-fashion? Kedy nastalo vo vašom živote „prebudenie“, že je potrebné vyrábať produkty, ktoré chránia prírodu?

Prišlo to prirodzene. Vieme, aké strašné dopady má fast-fashion na ľudí, ale aj na prírodu. Ak je možnosť vybrať si, snažíme sa pracovať v duchu slow-fashion a zero-waste. Myslím si, že ľudia pomaly začínajú nachádzať cestu k pomalšiemu životnému štýlu a to je dobre. Otázkou je, či to stačí. To je však na dlhšiu debatu.

Na vašej domovskej stránke uvádzate, že na výrobu využívate organické látky, ktoré majú certifikát GOTS. Čo to presne znamená?

Certifikát GOTS je top medzi certifikátmi, ktorý môžu látky dostať. Je to záruka kvality. Látka neprechádza žiadnym chemickým koktejlom a každý krok pri jej výrobe je prísne kontrolovaný. Táto kontrola začína už pri pestovaní bavlny, ktorá pochádza z ekologického poľnohospodárstva. Je veľmi vhodnou voľbou aj pre ľudí s citlivou pokožkou.

Keďže spodná bielizeň sa dotýka našich najintímnejších partií, bola to pre nás jasná voľba. Navyše, certifikát zaručuje to, že výroba prebieha eticky a všetci pracujú vo vhodných podmienkach a dostanú zaplatené.

Odkiaľ privážate spomínané látky?

Našu top látku, prírodnú bio bavlnu, máme z Čiech a ostatné z Nemecka.

Pani Eliška sa venuje šitiu už takmer 30 rokov. Ako ste sa k tomuto remeslu dostali vy, pani Zuzana?

Popravde, nedostala. Ja nešijem, ale robím všetko okolo toho. Venujem sa marketingu, e-shopu a komunikujem so zákazníčkami. Ak mi čas dovolí, pomáham so strihaním a riešim balíky.

Máte aj nejakých zamestnancov alebo si šijete všetko samy? Ak áno, ako to stíhate?

Momentálne máme dvoch zamestnancov. Jednu šikovnú krajčírku a kolegu, ktorý sa venuje expedícii balíčkov. Pred pár mesiacmi od nás kvôli zdravotným problémom odišla krajčírka a odvtedy sa snažíme nájsť novú kolegyňu. Doteraz sa nám to nepodarilo, takže nestíhame. Snažíme sa však robiť čo najrýchlejšie. Pracujeme po večeroch, pracovné soboty a nedele nie sú pre nás ničím výnimočným.

Ako dlho trvá výroba jedného kusu?

Záleží od každého kúsku. Sú jednoduchšie nohavičky, ktoré sú hotové za 10 až 15 minút a potom sú zložitejšie strihy, pri ktorých výroba trvá dlhšie. Týka sa to najmä podprseniek.

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu na strihy?

Niektoré strihy sú už rokmi overené. Iné si vymyslíme alebo nás inšpirujú zákazníčky. Takto sme zaradili do ponuky nohavičky brazílskeho strihu.

Koľko objednávok máte mesačne? Obmedzila pandémia výrobu alebo vám počas nej stúpol predaj?

Pandémia nás nijako nezasiahla, ale ani neposilnila. Momentálne nám predaj stúpa, za čo sme nesmierne vďačné. Bavíme sa asi o sto objednávkach mesačne. Čo nám však chýba, sú trhy, na ktorých sme predávali. Vďaka nim sme sa aj zviditeľnili.

Čo považujete na svojej práci za najnáročnejšie?

Momentálne sa pasujeme s podprsenkou na väčšie prsia. Keďže robíme nevystužené modely, je ťažké suplovať funkciu výstuže a kostice iba látkou a gumičkami. Pre mňa osobne je náročné, že sa nemôžem veľmi zapájať do procesu výroby, keďže pri dvoch chalanoch, menší má pol roka, starší dva a pol, je to fakt ťažké.

Mávate špeciálne požiadavky?

Určite. Každá hľadá dokonalú podprsenku. Myslím, že môžem s pokojným svedomím povedať, že sa nám darí im vyhovieť. Na podprsenkách upravujeme veľkosti košíčkov, niekedy tvar, ale aj obvod, aby všetko sedelo tak, ako má.

Spomínali ste, že máte na starosti najmä marketing a e-shop. Čomu sa venuje vaša mama?

Na starosti má výrobu, takže jej každý ušitý kúsok prejde cez ruky. Momentálne má pod palcom všetko od strihania až po vyexpedovanie balíkov.

Máte v rámci práce aktivity, ktoré robíte najradšej?

Najradšej a vždy spolu vymýšľame a plánujeme, čo budeme robiť ďalej. Vyberanie látok je pre nás obe doslova relax.

Popri práci sa snažíte spotrebovať každý kus látky. Z odpadu produkujete napríklad odličovacie tampóny. Vyrábate ešte niečo iné?

Nie je veľmi z čoho. Máme naozaj veľmi málo odpadu, keďže bielizeň je zložená z malinkých kúskov, ktoré sa dajú na látku pri strihaní krásne naukladať.

Snažíte sa byť transparentné. Navštevujú vás zákazníčky v dielni?

Áno, zaviedli sme osobný odber a zákazníčky sa veľmi rady zastavia a pozrú sa na výrobu. Prípadne, ak potrebujú bielizeň na mieru a sú z okolia, tak je najlepšie, ak chodia priamo k nám, kde môžeme všetko vyskúšať.

Máte aj kamennú prevádzku alebo fungujete iba vrámci e-shopu?

Máme spomínaný e-shop a nájdete nás aj na predajnom portáli Sashe. Obchod nemáme a ani neplánujeme.

Aké sú vaše plány do budúcna?

Aj bez plánovania si nás nachádzajú zákazníčky v zahraničí, najčastejšie pochádzajú z Česka. Momentálne pracujeme na rozšírení kolekcie bielizne, ale aj oblečenia pre dámy. Naše verné zákazníčky sa najviac dopytujú po plavkách, takže na nich začíname pomaly pracovať, aby boli na budúcu sezónu hotové.