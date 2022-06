Udalosť, ktorá stála za vznikom legiend Bermudského trojuholníka. Zmiznutie Letu 19 je dodnes nevysvetlenou záhadou

Azda všetci ste už počuli o záhadných javoch a zmiznutiach, ktoré sa spájajú s Bermudským trojuholníkom. Táto (ne)slávne známa oblasť medzi Floridou, Portorikom a Bermudami bola dejiskom niekoľkých nevyriešených prípadov zmiznutí, nad ktorými si vyšetrovatelia lámu hlavu dodnes. Jeden z nich sa udial v roku 1945 a do histórie vstúpil ako prípad „Zmiznutia Letu 19“.

V článku sa dozviete: Akú úlohu mal Let 19

Aký bol priebeh jeho zmiznutia

Ako vyzerala pátracia akcia

Aké teórie sa spájajú so zmiznutím letky

Obyčajný slnečný deň

5. december 1945 začal na Floride krásne a slnečne. Všetky podmienky boli na cvičný let bombardérov priam ideálne a nič nenasvedčovalo tomu, že by mali nastať nejaké problémy. Poobede okolo 14:00 vzlietlo zo základne 5 bombardérov, ktoré mali absolvovať približne 3-hodinový cvičný let. Ich letový plán môžeme nazvať aj trojuholníkový – najprv mali zhodiť cvičné bomby na mieste zvanom Hens a Chicken Shoals, neskôr sa mali otočiť na sever smerom ku Bahamám, no a napokon zmeniť kurz opäť s cieľom vrátiť sa na základňu.

Najlepšie americké bombardovacie lietadlá viezli dokopy 14 mužov, ktorým velil poručík Charles Taylor. Aj napriek tomu, že bol Taylor skúseným veliteľom, známy bol aj pre 3 prípady, kedy sa stratil a dokonca bol nútený núdzovo pristávať na mori. Pochopiteľne, v roku 1945 ešte letectvo nedisponovalo takými technológiami, aké má dnes a spoliehať sa muselo na 3 veci – kompas, štartovací bod a čas strávený vo vzduchu od vzlietnutia. Už pri absencii jedného z vymenovaných prvkov mohol nastať problém.

Opäť stratený

Na prvú plánovanú lokalitu dorazili lietadlá bez problémov a zhodili tam cvičné bomby. Všetko nasvedčovalo tomu, že Let 19 vykoná operáciu rovnako hladko ako deň pred ňou Let 18. Prvé problémy nastali po zmene kurzu na sever a začali sa diať zvláštne veci.

Vedúci operácie Taylor začal hlásiť náhlu zmenu poveternostných podmienok, pričom hovoril o znížení viditeľnosti a taktiež aj o zvláštnom zafarbení mora. Ako najväčší problém sa ale javil fakt, že kompasy prestávajú fungovať správne a Taylor mal pocit, že lietadlá letia zlým smerom. Ako sa neskôr ukázalo, práve tento odhad sa stal posádkam bombardérov osudný. Lietadlá v skutočnosti leteli správne a Taylor si pomýlil ostrovčeky Florida Keys, čo v praxi spôsobilo to, že lety nasmeroval namiesto Floridy na otvorený oceán.

Približne o 15:45 dostala riadiaca veža hlásenie od Taylora, ktorý už pôsobil značne zmätene. Hlásil, že nevidí pevninu a po odporúčaní z veže aby letel na západ odpovedal, že nevie ktorým smerom je západ (piloti mali odporúčanie vždy v takýchto prípadoch smerovať let k zapadajúcemu slnku). V tom čase už bolo všetkým jasné, že Taylor sa znova stratil.

Let 19 zmizol

Rádiová komunikácia zachytila aj konverzácie medzi inými pilotmi, ktorí evidentne nesúhlasili s rozhodnutiami, ktoré v ten deň urobil veliteľ Taylor. Ten nepochopiteľne viackrát zmenil svoje rozhodnutia letieť na západ, ktoré mu odporúčala aj riadiaca veža. Toto riešenie preferovali aj mladí a menej skúsení piloti ostatných lietadiel Letu 19. Taylorove hlásenia pôsobili skutočné zmätočne a dodnes si ich nevedia vyšetrovatelia vysvetliť.

S pribúdajúcim časom sa začalo stmievať a zhoršovalo sa aj počasie, čím sa prakticky znemožnila prípadná orientácia. Lietadlám navyše začalo dochádzať palivo a dezorientovane začali pôsobiť aj ďalší členovia letky. Podľa zachytených útržkov mal Taylor posádky Letu 19 pripravovať na núdzové pristátie na hladinu oceána. O pár minút po týchto útržkoch sa spojenie medzi riadiacou vežou a lietadlami definitívne prerušilo. 5 elitných bombardérov zmizlo.

Nevrátilo sa ani záchranné lietadlo

Okolo 19:30 vyslala základňa dvojicu záchranných lietadiel PBM Mariner, ktoré sa inak nazývali aj lietajúce člny. Bolo to z dôvodu, že boli schopné bez problémov pristáť aj na vode. Veľmi znepokojujúco pôsobí fakt, že jedno z lietadiel Mariner sa z radaru stratilo prakticky 20 minút po vzlete. Zo záchrannej misie sa tak vrátilo domov len jedno lietadlo a okamžite sa začalo s vyšetrovaním oboch záhadných zmiznutí.

Čo sa týka zmiznutého záchranného lietadla, tu existuje veľmi pravdepodobná teória o jeho výbuchu. Aj keď sa trosky lietadla a ani posádka nikdy nenašla, vyšetrovatelia veria teórii, podľa ktorej mal Mariner explodovať. Takzvané lietajúce člny boli kvôli konštrukčnej chybe náchylné k nehodám tohto typu – boli prezývané aj ako „flying gas tanks“, čiže lietajúce nádrže s plynom. Túto teóriu potvrdilo aj hlásenie tankeru Gaines Mills SS, ktorý mal zachytiť explóziu a následne aj ropnú škvrnu v oceáne.

Čo sa stalo s bombardérmi?

Náročnejšie to však bolo s vyšetrovaním zmiznutia piatich bombardérov Letu 19. Hneď na ďalší deň po zmiznutí sa začala rozsiahla pátracia akcia, do ktorej bolo zapojených vyše 300 lodí a lietadiel. Prehľadných malo byť približne 300 000 štvorcových míľ, no po lietadlách sa nenašla ani jediná stopa. Vyšetrovatelia si kládli otázku, ako je to možné? Ak by lietadlá núdzovo pristávali, museli by nájsť aspoň nejaké trosky.

Oficiálne vyšetrovanie tragédie nedospelo k jasnému záveru a príčina ostáva dodnes neznáma. Pri vyšetrovaní sa dokázala Taylorova chyba pri navigácii, keď si skutočne pomýlil Bahamy s Florida Keys, no na druhej strane si nikto nevedel vysvetliť obrovskú mieru dezorientácie posádok a zlyhanie techniky. Išlo tak o kombináciu ľudského faktora s technickým.

Popularizácia Bermudského trojuholníka a teórie o nadprirodzených javoch

Po záhadnom zmiznutí sa pochopiteľne začali informácie dostávať aj do tlače. Prvé zmienky však prišli až v roku 1950, pričom všetko vyvrcholilo v roku 1964 článkom Vincenta Gaddisa. Neobjasnené zmiznutie a nejasné závery vyšetrovania pripravili pôdu pre rôzne teórie a príbehy. Gaddisov článok „Smrtiaci Bermudský trojuholník“ prakticky zadefinoval túto oblasť a odvtedy sa tak vo všeobecnosti nazýva.

V článku Gaddis zosumarizoval všetky dovtedajšie známe zmiznutia a nevysvetlené javy. Okrem záhady Letu 19 išlo napríklad aj o zmiznutia lodí Cyclops v roku 1918 a Mariner Sulphur Queen v roku 1963. Všetky prípady mali veľmi podobný priebeh a tajomná oblasť prirodzene vzbudila záujem zvedavých ľudí. Tí konšpirovali o rôznych nadprirodzených javoch, paralelných dimenziách a UFO.

Je tu ale aj niekoľko faktov o Bermudskom trojuholníku, ktoré už dnes vieme. V tejto oblasti sa podľa dostupných štatistík nepotápa viac lodí, ako kdekoľvek inde na svete. Mylná domnienka je spôsobená tým, že oblasť je skutočne vysoko frekventovaná. Ďalším faktom je to, že zvýšený magnetizmus tu spôsobuje problémy elektronike a kompasom. Oblasť je navyše na mieste, kde sa vyskytuje pomerne veľa hurikánov či tornád a zároveň sa tu stretávajú chladné atlantické vody s teplým golfským prúdom, čo spôsobuje náhle hmly a vzdušné turbulencie.

Ani objav z roku 1991, kedy sa našiel pri pobreží Floridy vrak lietadla typu Avenger, neposunul tento prípad vpred. Nájdený stroj nebol súčasťou Letu 19. O rok neskôr sa objavili ďalšie lietadlá rovnakého typu, no aj v tomto prípade boli výsledky rovnaké. Je možné, že stratené bombardéry ležia na dne oceánu a ich zmiznutie sa dá racionálne vysvetliť, absencia hmatateľných dôkazov a nejasné závery vyšetrovania držia prípad v tajomnej rovine, v ktorej možno ostane naveky.