Učitelia v Španielsku chodia na vyučovanie oblečení v sukni. Chcú tak podporiť vylúčeného študenta

Aj keď žijeme v 21. storočí a otázky tolerancie druhých už v niektorých kútoch riešiť nie je nutné, niekde je to predsa len inak. Ešte minulý rok z jednej zo španielskych škôl vylúčili študenta, ktorý na vyučovanie prišiel v sukni. Teraz našiel podporu vo svojich učiteľoch, ktorí, keď sa dozvedeli pravý dôvod jeho vylúčenia, začali do tried chodiť v sukniach tiež.

Učitelia v niektorých španielskych školách sa rozhodli vyjadriť podporu študentovi, ktorý bol vylúčený z vyučovania, pretože si obliekol sukňu. Samotný študent chcel týmto krokom vlani v októbri podporiť feminizmus a rozmanitosť. Vedenie školy v Bilbau však pre Mikela Gomeza pochopenie nemalo, vylúčili ho a zároveň sa musel začať chodiť ku psychológovi.

Oblečenie nepozná pohlavie

Udalosť vtedy pobúrila verejnosť najmä na sociálnych sieťach, kde sa pod hashtagmi #clotheshavenogender alebo #loropanotienegenero začali objavovať fotografie ďalších mužov v ženskom oblečení, píše web Indy100.

Hnutie ale ani po mesiacoch nestráca na sile, práve naopak. Mikel Gomez sa totiž dočkal podpory nielen od úplne cudzích ľudí, ale aj od učiteľov na viacerých školách v celom Španielsku.

Stredoškolský učiteľ Jose Piñas sa iniciatívu rozhodol podporiť tiež a na vyučovanie do tried chodí v sukni. Svoju fotografiu taktiež zdieľal prostredníctvom sociálnej siete Twitter.

„Pred 20 rokmi boli na škole, kde teraz vyučujem, ľudia kvôli svojej sexuálnej orientácii a kvôli tomu, že vyzerali inak, prenasledovaní. Touto fotografiou chcem podporiť vylúčeného študenta Mikela Gomeza,“ napísal Jose v príspevku pod fotografiou, kde je pred tabuľou priamo počas vyučovania v dámskej sukni.

Hace 20años sufrí persecución e insultos xmi orientación sexual en el instituto en el q ahora soy profesor, muchs profes, miraron para otro lado. Quiero unirme a la causa del alumno, Mikel, q ha sido expulsado y enviado al psicólogo por ir a clase con falda. #LaRopaNoTieneGenero pic.twitter.com/5PEN9vityY — Jose Piñas (@joxepinas) November 9, 2020

Deň nosenia sukní

Podporu vylúčenému študentovi vyjadril aj Manuel Ortega, ktorý je podľa webu Indy100 jedným z ďalších odvážlivcov, ktorí taktiež prišli vzdelávať študentov v rámci svojej práce v sukni. A tú do školy oblieka často. „Škola, ktorá vzdeláva s rešpektom, rozmanitosťou, spoločnou výchovou a toleranciou. Obliekajte sa ako chcete. Pripájame sa k hnutiu #clotheshavenogender,“ uviedol Ortega.

İspanya'da öğretmenler, etek giydiği için yönetim tarafından okuldan uzaklaştırılan erkek öğrenciye destek olmak için etek giymeye başlamışlar. Borja Velázquez ve Manuel Ortega isimli öğretmenler tarafından başlatılan "No Gender" hareketi ülke çapında yayılmaya devam ediyormuş. pic.twitter.com/UqJKWXsDUL — biacaip (@biacaipcom) June 1, 2021

Vylúčenie študenta kvôli takejto maličkosti vyvolalo nielen v Španielsku, ale v rôznych ďalších kútoch sveta vlnu pobúrenia. Hnutie, ktoré sa pripomína hashtagmi na podporu rozmanitosti, vyjadruje myšlienku, že každý si môže obliecť, čo len chce. Má dokonca takú silu, že sa 4. november stal v Španielsku dňom, kedy do školy budú chodiť v sukniach všetci.