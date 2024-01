Učiteľ v Česku mieril pištoľou na študentov počas vyučovania. Dokonca predstieral streľbu

Študenti na jednej zo stredných škôl v českom meste Roudnice nad Labem zažili chvíle hrôzy. Telocvikár sa im počas hodiny vyhrážal pištoľou a predstieral streľbu. Prípadom sa už zaoberá polícia, informuje Litoměřický denník.

Stalo sa to ešte minulý týždeň v stredu: „Postavil si ich do radu, mieril na nich zbraňou, dokonca sa pokúsil vystreliť do vzduchu,“ popísal jeden zo zamestnancov školy, ktorý chcel zostať v anonymite. Pedágoga vraj nahnevalo, že jeden zo študentov nemal adekvátne športové oblečenie – úbor, píše tn.cz. Mali sa preto dostať do konfliktu.

Študenti učiteľa telocviku nahlásili vedeniu školy, asi jednu alebo dve hodiny ešte odučil, potom ho mali poslať domov.

Vyhodili ho a okamžite vykázali z areálu školy

Riaditeľka školy mala cez víkend rozposlať rodičom študentov vyjadrenie, písalo sa v ňom, že pedagóga po zisteniach okamžite vykázali z areálu školy. Zároveň s ním bol ukončený pracovný pomer a do školy už nenastúpi. Vedenie školy teraz spolupracuje s políciou, ktorá prípad vyšetruje, v škole navyše zavádzajú nové bezpečnostné opatrenia.