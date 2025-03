Ubytujete sa už od 20 eur, ste tu za menej ako 2 hodiny: Toto skryté európske miesto prirovnávajú k francúzskej Riviére

Už od 20 eur za noc môžete zažiť dovolenku na mieste, ktoré by mohlo konkurovať najluxusnejším prímorským destináciám. Tento „tajný“ európsky klenot ponúka nádherné pláže so zlatým pieskom, priezračné more a k tomu aj veľmi príjemné ceny. Na tomto mieste sa vám otvorí nový svet bez davov turistov, kde sa stretáva prírodná krása, kultúra a pohostinnosť za zlomok ceny v porovnaní so známymi destináciami.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Zabudnite na preplnené pláže francúzskej Riviéry a drahé letoviská na Malorke. Európa má tajný dovolenkový raj, ktorý ponúka nádherné piesočnaté pláže, krištáľovočisté more, zelené lesy a bohatú históriu — a to všetko za zlomok ceny, ako píše web Metro.

Bulharské pobrežie Čierneho mora sa stáva čoraz populárnejšou destináciou pre tých, ktorí hľadajú dokonalú dovolenku bez davov turistov a premrštených cien.

Dokonca sa nedávno Bulharsko objavilo aj na prestížnom zozname 52 miest, kam ísť v roku 2025 podľa denníka New York Times.

Tajná destinácia pre milovníkov slnka

Bulharské pobrežie má dĺžku 350 kilometrov a ponúka množstvo miest, ktoré by mohli konkurovať najprestížnejším prímorským destináciám Európy.

Jedným z najväčších lákadiel je Sozopol, malebné tiché prímorské mestečko s dláždenými uličkami, tradičnými drevenými domami a prístavom, ktorý lákal obchodníkov už pred 2500 rokmi. Sozopol ponúka nielen nádherné pláže, ale aj bohatú kultúru.

Ak hľadáte odľahlé a romantické miesto, mys Kaliakra vás očarí svojimi strmými útesmi a tajomnými legendami. Pláže Durankulak a Krapets sú zase skrytými pokladmi, ktoré domáci starostlivo strážia pred masovou turistikou.

Lacnejšia a pokojnejšia alternatíva

Jedným z hlavných dôvodov, prečo si čoraz viac cestovateľov vyberá Bulharsko, je cenová dostupnosť. Kým dovolenka na Malorke alebo na Azúrovom pobreží vás môže vyjsť stovky až tisíce eur, pobyt na bulharskom pobreží Čierneho mora je oveľa priaznivejší pre vašu peňaženku.

Ceny ubytovania, jedla aj služieb sú výrazne nižšie než v západoeurópskych letoviskách, pričom kvalita služieb zostáva na vysokej úrovni.

Môžete si užiť skvelú balkánsku kuchyňu v pobrežných tavernách, kde ochutnáte čerstvé mušle, grilované ryby či tradičný vyprážaný syr saganaki. Dokonca trojchodová večera v luxusnej reštaurácii vás vyjde približne 35 eur a polliter miestneho piva stojí ani nie 2 eurá, ako uviedol web Metro.

V krásnom regióne Sozopol sa v máji ubytujete (v čase písania tohto článku) už od 41 eur na noc pre dve osoby, teda len 20 eur na osobu, a to len niekoľko stoviek metrov od pláže a s výhľadom na more.

Na Bulharské pobrežie sa dostanete letecky. Varna a Burgas sú hlavnými vstupnými bodmi, kam lietajú nízkonákladové spoločnosti. Priame lety sú dostupné z viacerých európskych metropol, najlacnejšia letenka vás (v čase písania článku) vyjde z Viedne už od 34 eur, pričom vo Varne ste do dvoch hodín.

Ak hľadáte krásne pláže, históriu, dobré jedlo a prijateľné ceny, Bulharská riviéra je ideálnou voľbou. Je len otázkou času, kedy sa toto „tajné“ miesto dostane na popredné priečky dovolenkových hitparád. Tak prečo neobjaviť skrytý raj Európy ešte predtým, než ho zaplavia davy turistov?