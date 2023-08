U nás ich nikto nepozná, v zahraničí sú to hity. 10 nadupaných seriálov, ktoré sa oplatí začať hneď pozerať

Rozmach streamovacích služieb spôsobil doslova pretlak multimediálneho obsahu. To znamená, že nikto nikdy nebude zrejme schopný zhliadnuť všetko, čo hociktorá streamovacia platforma ponúka. No a kým mnohí predplatitelia si ponuku tej-ktorej služby pochvaľujú, existujú aj takí, ktorých hnevá, že tie najväčšie hity, ktorým sa venuje pozornosť v zahraničí, nemajú dostatočnú fanúšikovskú základňu aj u nás.

Samozrejme, to, čo streamovacie platformy tunajším predplatiteľom ponúknu, závisí od mnohých faktorov. Niektoré seriály a filmy sa skrátka kvôli autorským právam na naše územie dostanú podstatne neskôr (ak vôbec), a tak je normálne, že o ne u nás až taký veľký záujem nie je. Rozhodne by si ho však zaslúžili.

Podobné to je ale aj s úspešnými seriálmi, ktoré zbierajú jednu chválu za druhou, no u tunajších predplatiteľov (akosi) zostávajú za hranicou väčšieho záujmu, pretože konkurenčné platformy do marketingu vrážajú podstatne viac.

V dnešnom prehľade sme sa preto rozhodli dať dohromady 10 seriálov, ktoré majú za hranicami Slovenska veľké základne fanúšikov, no u nás o nich tuší len veľmi úzka skupina divákov. A mnohé z nich dokonca získali aj nejedno ocenenie. Ktorým by ste mali venovať špeciálnu pozornosť? Dozviete sa nižšie.

Yellowjackets

Náš výber začíname jedným z najospevovanejších seriálových počinov posledných rokov. Hviezdne obsadená mysteriózna dráma, v ktorej dostali priestor mená ako Melanie Lynskey (Two and a Half Men), Juliette Lewis, Christina Ricci, Jasmin Savoy Brown (Scream (2022), Scream VI), Elijah Wood a ďalší, sa dočkala už dvoch sérií na americkej stanici Showtime. Je preto zvláštne, že tento počin k nám na žiadnej zo streamovacích služieb zatiaľ neprišiel. Ale vari sa raz dočkáme.

Seriál sa točí okolo udalostí, ktoré spustí nehoda lietadla, na palube ktorého sú dievčatá z talentovaného stredoškolského tímu. Lietadlo havaruje hlboko v divočine Ontaria, no podarí sa ich zachrániť. Roky po ich záchrane preživšia skupina dúfa, že udržia desivú minulosť v tajnosti, no ich činy sa postupne začnú opäť dostávať na povrch.

Strasti dospelosti (Trying)

Ak by sme mali vybrať najlepší z najmilších seriálových projektov, ktoré za posledné roky streamovacie služby predplatiteľom priniesli, jednotkou by rozhodne bola dramedy Trying britskej produkcie.

Tento komediálno-dramatický seriál predstavuje príbeh Nikki (hrá ju Esther Smith) a Jasona (hrá ho Rafe Spall), ktorí po rokoch spoločného vzťahu zatúžili po dieťati. Problémom je, že ho mať nemôžu, rozhodnú sa preto si ho adoptovať. Budú však v očiach adopčnej komisie vyzerať ako pár, ktorému môžu zveriť do rúk dieťa? A vyhodnotí „porota“ zložená z neznámych ľudí, že sú pripravení byť rodičmi, aj keď majú otrasných priateľov, šialené rodiny a život plný chaosu?

Tri série seriálu (a štvrtú už čoskoro) nájdete na streamovacej platforme Apple TV+.

Severance

Ďalším mimoriadne vydareným, no u nás podceňovaným a menej známym projektom z dielne Apple TV+, je sci-fi dráma s názvom Severance. Zaujímavosťou je, že za jej réžiou stál okrem iných aj známy hollywoodsky herec Ben Stiller.

Seriál sa zaoberá veľmi zvláštnou myšlienkou a jedným z hlavných hrdinov je Mark, ktorý je šéfom tímu zamestnancov, ktorým bola chirurgicky oddelená pracovná a voľnočasová pamäť. Po stretnutí s kolegom z práce v osobnom živote sa ale Mark vydáva na cestu za pravdou o ich zamestnaní.

Seriál má na konte zatiaľ 9 epizód, v druhej sérii by ich tento rok malo pribudnúť ďalších 10.

The Boys

V anglicky (a nielen) hovoriacich krajinách ide o veľký hit, ktorého štvrtá séria mala mať premiéru ešte tento rok, no štrajk scenáristov spôsobil, že nie je vôbec isté, či sa jej dočkáme. Tri série tohto mimoriadne úspešného komiksového seriálu priniesla svojim predplatiteľom platforme Amazon Prime Video.

Dej seriálu vychádza z rovnomennej komiksovej predlohy, pričom za jeho pretavením do tejto podoby stojí trojica známych autorov – Eric Kripke, Evan Goldberg a Seth Rogen.

Seriál je zasadený do alternatívneho vesmíru, kde sú jednotlivci obdarení superschopnosťami uznávaní širokou verejnosťou ako superhrdinovia. Tých vlastní silná spoločnosť Vought International, ktorá superhrdinov predáva a speňažuje. No a čo je tiež dôležité spomenúť, každý superhrdina je v súkromnom živote nepredstaviteľný arogant a hajzel. A to prináša nielen akciu, ale najmä zábavu.

From

Ďalší nenápadný seriál, ktorému viacero kritikov veštilo sľubnú budúcnosť a aj to s ním dopadlo viac než dobre. Hororový seriál From sleduje tajomstvá desivého mesta, ktoré uväzní každého, kto doň vstúpi. Zúfalí obyvatelia sa snažia viesť aspoň sčasti normálny život, zatiaľ čo hľadajú cestu von. Musia však čeliť hrozbám okolitého lesa vrátane hrôzostrašných netvorov a príšer, ktoré sa vynárajú najmä po západe slnka.

Všetky dostupné epizódy tohto seriálu nájdete v knižnici streamovacej platformy HBO Max.