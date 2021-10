Toľkoto hodín by ste mali denne spať podľa veku. Tabuľka vám prezradí, či spíte dostatočne dlho

Každý z nás by mal dbať o to, aby si každý deň doprial dostatok spánku a aby bol ten spánok kvalitný. Čo však vlastne znamená dopriať si dostatok spánku? Takéto je odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Koľko spánku potrebujete?

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Facebooku informuje o tom, aká dôležitá je pre naše mentálne zdravie kvalita, ale aj množstvo spánku. Bez zdravého spánku jednoducho nedokážeme fungovať, jeho nedostatok ovplyvňuje každý aspekt nášho života.

To, koľko spánku potrebujeme, závisí od množstva faktorov. Jedným z nich je napríklad vek. Dieťa potrebuje iné množstvo spánku ako tridsiatnik. Starší ľudia zas potrebujú iné množstvo, ako mladý dospelý človek. Každá z vekových kategórií má svoju odporúčanú dĺžku spánku. Úrad verejného zdravotníctva uverejnil tabuľku, v ktorej sa na základe vekovej kategórie nájdete aj vy. Upozorňuje však, že spánok a to, koľko ho potrebujeme, ovplyvňuje aj množstvo subjektívnych faktorov. Tie sú individuálne a v tabuľke nie sú zohľadnené.

Bez spánku nefunguje imunita ani naša pamäť

To, koľko spánku potrebujete, ovplyvňuje okrem veku napríklad aj váš zdravotný stav, či to, akým aktivitám sa počas dňa venujete. Nesmierne dôležitá je aj kvalita spánku, napríklad, ak sa počas noci často budíte a ráno sa necítite oddýchnuto, nie je to zdravé. Ak nedokážete prísť na kĺb tomu, prečo je váš spánok prerušovaný, alebo máte iné ťažkosti so spánkom, je potrebné zamyslieť sa nad tým, či nie je najvyšší čas vyhľadať pomoc odborníka.

Nedostatok spánku, resp. nekvalitný spánok nás totiž ovplyvňuje omnoho viac, ako by ste si mysleli. Od neho závisí aj to, či bude náš imunitný systém fungovať tak, ako má. Ovplyvňuje aj to, či sa dokážeme sústrediť nielen na pracovné povinnosti, ale aj na každodenné činnosti a ako nám slúži pamäť. Už nejaký čas je jasné aj to, že nedostatok spánku spôsobuje, že sme viac nervózni a podráždení. Potrápiť nás môže aj úzkosť.

Ako informuje portál The National Sleep Foundation, väčšina z vás už iste počula, že by sme mali spať aspoň 7 až 8 hodín denne. Takto sa to však zjednodušiť nedá. Isté však je, že by sme si mali dávať na svoj spánok väčší pozor. Ďalší diel seriálu si predsa môžete pozrieť aj inokedy, vaše zdravie je však to najdôležitejšie.