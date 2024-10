Turistov bude lákať nová atrakcia, vyrastie na vrchole záhadného „slovenského bermudského trojuholníka“. Takýto je plán

Na vrchole pohoria Tribeč v katastri obce Kovarce v okrese Topoľčany by mala vzniknúť nová rozhľadňa. Postavená bude v nadmorskej výške 829 metrov nad morom. Majiteľom, užívateľom a prevádzkovateľom rozhľadne bude Nitriansky samosprávny kraj. Podľa zverejnenej dokumentácie by sa výstavba mala začať v budúcom roku a trvať by mala 24 mesiacov.

Pôdorys objektu rozhľadne bude štvorcový s vonkajšími rozmermi deväť krát deväť metrov. Celková výška bude 30 metrov. Na rozhľadni budú štyri vyhliadkové plošiny štvorcového pôdorysu.

Časť nad poslednou plošinou bude zastrešená valbovou strechou. Na prízemí rozhľadne bude umiestnené múzeum pohoria Veľký Tribeč. V priľahlej časti sú plánované lavičky či samotná útulňa pre turistov i návštevníkov.