Trumpovi dovolil publikovať príspevky, ktoré by boli inak vymazané. Riaditeľ Twitteru Jack Dorsey odstupuje

Z čela sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter odstupuje jej šéf Jack Dorsey. Spoločnosť to potvrdila v pondelok s tým, že správna rada sa už dohodla na mene jeho nástupcu. Stane sa ním súčasný technický riaditeľ firmy Parag Agrawal.

Dorsey stojí aj na čele spoločnosti Square, ktorá sa zaoberá spracovaním platieb cez internet. To ho dostalo pod tlak niekoľkých veľkých investorov, ktorí spochybňovali, či dokáže efektívne riadiť obe firmy. Po správe o jeho odchode akcie Twitteru prudko vzrástli a v rannom obchodovaní si na burze v New Yorku pripisovali 5 %.

Dorsey založil Twitter v roku 2006 s niekoľkými spoločníkmi. O tri roky neskôr založil platobnú službu Square. Vedenie v Twitteri už raz opustil, v roku 2015 sa však opäť vrátil do čela spoločnosti. Členom jej správnej rady zostane do vypršania mandátu v roku 2022.

Zakladateľ Twitteru bez školy

Dorsey vyrástol v meste St. Louis, má čiastočne taliansky pôvod, uvádza Vanity Fair. V mladosti pracoval príležitostne ako model, no zaujímali ho hlavne počítače a programovanie. Študoval na univerzite v Missouri, prestúpil potom do New Yorku, avšak školu nedokončil. Počas štúdia však prišiel na svoj (zatiaľ) najlepší nápad – založiť mikroblogovaciu sieť Twitter.

V roku 2006 sa Dorsey spojil s spoločníkmi Evanom Wiliamsom a Bizom Stoneom a založili Twitter. Dorsey sa stal generálnym riaditeľom, no potom o svoju pozíciu prišiel, lebo sa začal venovať aj iným činnostiam. Neskôr sa však na post opäť vrátil.

Trumpa najprv povoľoval, potom obmedzil

Počas Trumpovho úradovania vo funkcii prezidenta sa s ním Dorsey stretol v súkromí, kde diskutovali aj o obmedzovaní Twitteru. Až do roku Dorsey uplatňoval výnimky “svetového lídra” a tolerovali sa Trumpove príspevky, ktoré by boli za normálnych okolností odstránené alebo by sa obmedzili. Už v máji 2020 sa na niektorých Trumpových tweetoch objavili varovania a po útoku na Kapitol Trumpovými priaznivcami, Twitter obmedzil konto na 12 hodín. O dva dni na to ho natrvalo zmazal.

Filantrop

Dorseyho majetok podľa Forbes predstavuje takmer 12 miliárd dolárov. Je preto aj veľkým filantropom, podporuje boj proti COVID-19, ale financuje aj projekty verejných škôl. Minulý rok dal tiež 10 miliónov dolárov centru na výskum antirasizmu na Bostonskej univerzite, píše Business Insider. Daroval tiež 15 miliónov na boj s COVIDom v Indii. Celkovo sa však venuje stovkám projektov, ktoré by bez jeho pomoci nefungovali.

Naplno sa ide venovať Square

Ako píše TASR, 45-ročný Dorsey odchádza z Twitteru, aby sa venoval plne fintechu Square. Zostáva však v správnej rade až do roku 2022. Investorom sa nepáčilo, že Dorsey riadi aj Twitter aj Square a boli obavy, že sa nedokáže naplno venovať obom platformám.

Firma Square sa zaoberá online platbami. Od vstupu na burzu 19. novembra 2015 akcie spoločnosti vyskočili o 1 566 %.