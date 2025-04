Trump, Biden aj Zelenský sa stali terčom kritiky, na pohrebe pápeža Františka porušili pravidlá obliekania

Americký prezident Donald Trump, jeho predchodca v Bielom dome Joe Biden i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upútali na pohrebe pápeža Františka pozornosť z neočakávaného dôvodu – nerešpektovaním pravidiel obliekania, ktoré nariadil Vatikán.

Ako totiž informoval spravodajský web Euronews, muži zúčastňujúci sa na pohrebnom obrade museli mať „tmavý oblek s čiernou kravatou a čiernym vyšitú gombíkovú dierku v ľavej klope saka“.

Ženy mali ako oblečenie predpísané šaty, najlepšie dlhšie, s rukavicami a závojom na hlave, celé v čiernej farbe. „Jediným povoleným šperkom je perlový náhrdelník,“ dodal Euronews odvolávajúci sa na pokyny Vatikánu, píše TASR.

Tmavomodré farby či vojenský strih

Prezident Spojených štátov, sediaci v prvom rade smútočných hostí, pútal pozornosť tým, že prišiel v modrom obleku v odtieni polnočná modrá s odznakom americkej vlajky na klope a kravatou v svetlejšom odtieni modrej.

O niečo menšia kritika sa zniesla na exprezidenta USA Joea Bidena, ktorý si obliekol oblek hlbokomodrej farby a zvolil si k nemu šedomodrú kravatu.

Pokiaľ ide o ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ten sa objavil v čiernom bluzóne vojenského strihu a ku krku dopnutej čiernej košeli bez kravaty, čo tiež bolo v rozpore s protokolárnymi požiadavkami. Zelenskyj však aj nedávno – počas búrlivej výmeny názorov v Bielom dome vo Washingtone – zopakoval, že oblek si oblečie až vtedy, keď sa skončí vojna na Ukrajine.

Výčitkám za oblečenie sa nevyhol ani britský princ William – „módna polícia“ mu vytkla, že hoci rešpektoval pravidlo o čiernej kravate, jeho oblek nebol čierny, ale tmavomodrý.

Britský denník Independent poukázal aj na to, že Trump so sprievodom z Ríma odcestoval ešte predtým, ako bola rakva s pápežovým telom uložená do hrobu v Bazilike Panny Márie Väčšej. Denník špekuloval, že Trumpov odchod krátko po omši môže súvisieť so slovami kardinála Giovanniho Battistu Re, ktorý pred Bazilikou sv. Petra celebroval pohrebnú omšu a vo svojej kázni pripomenul angažovanosť pápeža v prospech mieru a nástrojov na ukončenie vojen.

„Tvárou v tvár zúrivosti mnohých vojen … s ich neľudskými hrôzami …, pápež František nikdy neprestal dvíhať svoj hlas, aby vyzýval na nastolenie mieru a volal po rozume, po čestných rokovaniach s cieľom nájsť možné riešenia,“ vyhlásil Re a pripomenul opakovanú výzvu nebohého Jorgeho Bergoglia „stavať mosty a nie múry“.