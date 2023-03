Trpí Andrew Tate rakovinou pľúc? Desivú chorobu naznačuje uniknutý zdravotný záznam

Kontroverzný influencer Andrew Tate má zrejme rakovinu pľúc. Naznačuje to jeho zdravotný záznam, ktorý sa dostal na internet.

Kópia Tateovho zdravotného záznamu naznačuje, že má léziu v pravej hornej časti pľúc, ktorá si vyžaduje ďalšie vyšetrenia, píše Mirror. Záznam však portál nebol schopný nezávisle overiť.

Andrew Tate – Medical Update possible Cancer

The CT report is extremely alarming. Andrew Tate may have lung Cancer.

Urgent biopsy needed & a 6 month delay could be fatal

There are reports he lost 10kgs in weight which is also a sign of cancer.

Cancer could be incurable now pic.twitter.com/AQd7oEnXRq

