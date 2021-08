Trhalo strechy, lámalo stromy, silný vietor obracal aj autá. Chorvátskom sa prehnalo tornádo

Juh Európy sužujú neznesiteľné horúčavy, kde teplota stúpa až k 50 stupňom. Stred Európy zasiahlo momentálne mierne ochladenie sprevádzané dažďom a búrkami. Aj na Slovensku sa mohli včera vyskytovať supercely.

Počasie včera situáciu skomplikovalo aj v Chorvátsku. Ako informuje imeteo.sk, oblasťou Sisaku, Gliny či Petrinji sa prehnalo tornádo. Nakoniec zosadlo na Istrii. Tornádo bolo také silné, že poškodilo strechy domov, lámalo stromy, trhalo aj elektrické vedenia a spôsobilo materiálne škody na majetku. Niektoré autá neostali na svojom mieste, silný vietor ich posúval aj niekoľko metrov.

Tornádo v Chorvátsku

Ako informovali meteorológovia, tornádo bolo o sile EF1 a vietor mohol dosiahnuť rýchlosť okolo 150 km/h. Najskôr teda udrel silný vietor, ktorý sa neskôr zmenil až na tornádo a obyvatelia sa báli, že sa situácia ešte zhorší. Najprv išlo o trombu, ktorá sa následne dotkla zeme, čiže hovoríme o tornáde. Našťastie sa nikto nezranil a nehlásia ani žiadne obete.

Počasie sa po minulom horúcom týždni mení aj na Slovensku, už počas víkendu sa niektorými oblasťami prehnali silnejšie búrky sprevádzané silným vetrom. Dnes bude polooblačno až oblačno. Ojedinele, na severe len miestami, sa vyskytnú prehánky a zriedkavo aj búrky. Ochladí sa a zrána sa môže občasne tvoriť hmla. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 27 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h). K večeru to bude väčšinou len slabý vietor. Meteorológovia predpokladajú zrážky do 5 milimetrov, pri búrkach ojedinele okolo 15 milimetrov.