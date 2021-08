Slovensko ostáva naďalej celé zelené, zmenil sa ale režim na hraniciach. Očkovaní sa už môžu zapojiť do lotérie

Epidemiologická situácia sa na Slovensku nemení z hľadiska farby regiónov. Všetky okresy zostávajú od pondelka podľa COVID automatu v zelenej farbe, teda v stupni monitoringu.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína, že hoci sa všetky okresy nachádzajú v zelenej farbe, stále platia preventívne opatrenia. Naďalej je až na výnimky povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne. Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku či šál. Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

V zelených okresoch okrem iného napríklad platí, že pri vstupe na svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 24 hodín. Naďalej platia aj obmedzenia pre hromadné podujatia, akvaparky, fitnescentrá či pre divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia.

Zmeny na hraniciach už v platnosti

Režim na hraniciach sa opäť mení. Osoby, ktoré vstupujú na územie SR a ktoré dostali prvú dávku vakcíny proti COVID-19 pred 9. júlom, už musia ísť do karantény. Vyplýva to z uznesenia Ústavného súdu SR, ktoré v sobotu vyšlo v zbierke zákonov a je zverejnené na portáli právnych predpisov www.slov-lex.sk. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

“Ústavný súd zverejnením uznesenia pozastavil časť paragrafu 9 vyhlášky ÚVZ SR č. 231 o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla. Pôvodne mohli ukončiť karanténu hneď v prvý deň po obdržaní negatívneho výsledku testu na COVID-19. Toto prechodné obdobie malo platiť do pondelka 2. augusta, zverejnením uznesenia Ústavného súdu SR však prestalo platiť už v sobotu,“ vysvetlil Marek Eliáš z komunikačného odboru ÚVZ SR.

“V súčasnosti teda tieto osoby po vstupe na Slovensko idú do domácej karantény s tým, že najskôr na piaty deň podstúpia PCR test. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí,“ dodal. Pripomenul, že ostatné opatrenia týkajúce sa režimu na hraniciach ostávajú v platnosti bez zmien.

ÚS opravou pozastavil prvý odstavec paragrafu 9, týkajúci sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny do 9. júla. Pôvodné uznesenie hovorilo o pozastavení celého paragrafu 9 spomínanej vyhlášky, čo by sa dotklo aj pendlerov a detí od 12 do 18 rokov. V prípade týchto skupín platia ustanovenia vyhlášky.

Matovič spustil lotériu

Ministerstvo financií SR včera o 20:00 spustilo stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus. Ako rezort ďalej informoval, takýmto spôsobom chce motivovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli očkovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí sú zodpovední.

“Do očkovacej prémie sa budú môcť zapojiť všetci, bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou sa dali zaočkovať. Ak majú za sebou jednu dávku, do žrebovania budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už absolvoval očkovanie oboma dávkami, je do žrebovania automaticky zaradený dvakrát,” informuje ministerstvo financií.

Sprostredkovateľský bonus je finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten následne odovzdá tomu, kto ho na očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si tento kód na stránke uplatní a získa tak finančnú odmenu.

Lotéria sa po prvých informáciách stretla s kritikov a mnohých odrádza to, že každý deň bude RTVS v priamom prenose výhercov ohlasovať, mali by tam zverejniť aj heslo a ak by ste vyhrali, budú Vám telefonovať. Pokiaľ nepoviete správne heslo, výhru automaticky nezískavate a presúva sa na ďalší deň. V priamom prenose tak zaznie celé Vaše meno. Ďalšie informácie poskytne ministerstvo financií v pondelok na pripravovanej tlačovej konferencii.