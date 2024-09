Toto vodičov poteší: Diaľničná spoločnosť prišla s novinkou, ktorá vám uľahčí život

Oprava niektorých procesov pri kúpe diaľničnej známky sa stala jednoduchšou. Ide napríklad o vrátenie úhrady alebo opravu chybne zadaného evidenčného čísla vozidla (EČV). Informoval o tom v pondelok odbor marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Od augusta si motoristi môžu zakúpiť aj jednodňovú diaľničnú známku, ktorá platí do polnoci v jediný deň platnosti, ktorý si zákazník určí. „Tak ako aj pri ostatných typoch platí, že pokiaľ si diaľničnú známku zákazník zakúpi akýmkoľvek spôsobom a rozmyslí si to, je možné ju ešte v deň nákupu alebo do začiatku platnosti prostredníctvom portálu zrušiť,“ uviedla NDS.

Oprava EČV

Po novom je možné požiadať o opravu EČV až do konca platnosti diaľničnej známky. Je na to potrebné potvrdenie o jeho neexistencii, ktoré napríklad na Slovensku vydáva dopravný inšpektorát, potvrdenie o úhrade diaľničnej známky a osvedčenie o evidencii vozidla.

„Pokiaľ je žiadosti vyhovené a zákazník medzitým zakúpil ďalšiu diaľničnú známku a došlo aspoň k čiastočnému prekrytiu doby platnosti diaľničnej známky, môže požiadať o vrátenie úhrady za duplicitu,“ vysvetlila spoločnosť.

Ak si motorista zakúpi nové vozidlo, ale ponechá si EČV, na ktoré mal zakúpenú diaľničnú známku, naďalej mu známka platí. Iné to je podľa spoločnosti v prípade, keď motorista mení aj vozidlo aj tabuľku s evidenčným číslom. Spoločnosť dodala, že fyzické osoby s parkovacím preukazom pre ťažko zdravotne postihnutých môžu vozidlo oslobodiť od úhrady diaľničnej známky.

Oficiálny predajný kanál

„Motoristom a motoristkám odporúčame pre kúpu diaľničnej známky voliť len oficiálny predajný kanál, a to web eznamka.sk, aplikáciu eZnamka, alebo nakupovať prostredníctvom oficiálnych predajných miest NDS, ktoré sú uvedené na webe,“ uzavrela NDS.