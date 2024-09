Ponúkali mu sexuálne radovánky, no potom ho niekto zozadu skopol. Dve ženy následne muža okradli

Trestné stíhanie pre zločin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva vedie polícia v Prešove v súvislosti s prípadom, ktorý sa stal v sobotu (31. 8.) v Lipanoch. Podľa polície tam dve ženy okradli 44-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, na cyklistickom chodníku dve ženy oslovili spomenutého muža a ponúkali mu sexuálne radovánky. „Muž to síce odmietol, no v tom momente ho niekto zozadu kopol. Spadol na zem, kde ho niekto udieral do tváre a hrudníka. Počas útoku mu ženy z kapsičky ukradli mobilný telefón, peňaženku i doklady,“ povedala Ligdayová s tým, že napadnutý muž neutrpel zranenia, ktoré by si vyžiadali ošetrenie.

Na ukradnutých veciach vzniknutú škodu vyčíslil na približne 1340 eur.