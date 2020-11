Toto nie je americký sen: Fotoséria ukazuje smutné osudy ľudí žijúcich na hranici chudoby v USA

Mnohí ľudia si Ameriku, resp. USA vykresľujú ako vysnívanú krajinu. Je pravdou, že ak je človek úspešný a má aj trochu šťastia, dokáže tu preraziť a žiť spokojný život. Avšak, sú tu aj takí, s ktorými sa osud nemaznal a či už svojím, alebo pričinením iných, sa im jednoducho nedarí.

A práve takýchto ľudí zachytil v dojímavej fotosérii aj fotograf Joakim Eskildsen. Fotoséria pochádza z knihy American Realities, ktorú si môžete aj objednať.

Vytváranie takejto fotografie je skutočne náročné, avšak Joakim tvrdí, že sa stretol s pozitívnou odozvou a fotografovaní ľudia boli radi, že si ich príbehy niekto vypočul.

Pozrite si výber z fotosérie a sledujte tiež Joakima na jeho Instagrame.

Terry Fitzpatrick

Terry nehovorí o sebe, že je bezdomovec. Postavil si stan za mestom a drží sa od bezdomovcov bokom, aby náhodou neprepadol alkoholu či drogám, lebo chce ostať čistý. Podľa vlastných slov je jeho situácia dočasná.

Rodina Grassovcov

Rodina pôvodných amerických indiánov z Južnej Dakoty žije ďaleko od svojej komunity a majú problém so zamestnaním. Momentálne sa však manželke Mary podarila nájsť práca laborantky a tak sa ich situácia môže zlepšiť.

Quintavius ​​Scott

5-ročný chlapec rozvedených rodičov trávi veľa času u svojej prababičky. Otec pracuje za minimálny príjem v obchode s náhradnými dielmi, avšak popritom sa vzdeláva, aby získal lepšie miesto. Jeho mama je nezamestnaná.

DJ a Eli Stockstill

Dvaja trojroční chlapci trávia veľa času na člne. Ich rodičia boli rybármi, no po úniku ropy z BP stratili prácu. Predtým si žili dobre, teraz však majú vážny problém.

Aleena a Elizabeth

Aj rodičia týchto dievčat majú problém s prácou kvôli úniku ropy BP. Uvažujú, že sa presťahujú do Severnej Karolíny, ak sa im podarí predať súčasný dom.

Ruby Ann Smith

Ruby žije pod mostom v Georgii s ďalšími bezdomovcami. Je to prostitútka a narkomanka, sama vraví, že má šťastie, že vôbec žije, keďže už ju viackrát zbili, sexuálne zneužili a dokonca aj postrelili.

Rodney Woods a Joe Berry

Bratranci z New Orleans sú nezamestnaní odvtedy, ako hurikán Katrina spustošil ich mesto.

Mike Shaving a Mike Jewett

Dvaja Mikeovia z Južnej Dakoty sa práve zúčastňujú starého indiánskeho očistného rituálu. Svoj indiánsky stan si premenili na niečo ako saunu. Shaving tvrdí, že mu pomohol zbaviť sa závilosti na alkohole, Jewettovi pomáha proti bolestiam chrbta.

Eric Ramirez

Eric žije v karavane v Kalifornii. Jeho rodina pracuje na miestnych poliach a zbiera ovocie a zeleninu.

Jennifer Rhoden

27-ročná Floriďanka Jennifer žije pod mostom so svojím priateľom. Získať prácu je podľa nich náročné pre závislých ľudí a ľudí so psychickými problémami.

Adel White Dog a jej deti

Deti spia pred zhoreným prívesom ich rodiny, ktorý zhorel v ten deň, keď vznikla táto fotografia. Zhorela im väčšina vecí, okrem rodinného albumu.

Lawanda Leary a Reginald

Matka so synom žijú v obrovskom bytovom komplexe pre rodiny s nízkym príjmom. Lawanda je slobodná matka bez zamestnania, no plánuje vstúpiť do armády.

Darlene Rosas

Darlene žije sama bez tečúcej vody a tepla v prívese. Dostáva peniaze od štátu kvôli svojmu postihnutiu, no tie dáva svojmu nezamestnanému synovi a dcére.

Diane a James Kinley

Manželia žijú na pokraji chudoby. James pracoval 37 rokov v miestnom priemyselnom závode, no začal mať problémy so srdcom. Dostal síce peniaze od poisťovne, no tá to teraz prehodnotila a chce ich naspäť. Obaja sa boja, že keď sa Diane zhorší zdravie, budú mať veľké problémy.

Martha Andalon

Martha Andalon žije v komunitnom centre na Floride a zadarmo pomáha distribuovať jedlo pre chudobné rodiny. Sama je nezamestnaná a nemá peniaze, no vďaka tomuto dobrovoľníctvu dostane jedlo aj ona.

Ruthann Yellow Earring

Dve indiánske dievčatká z Južnej Dakoty žijú v jednej z najchudobnejších štvrtí zvanej Eagle Butte. V noci sa tu neoplatí vychádzať von, na uliciach vládne násilie a zločin.