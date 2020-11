Jedno ich má veľa, ďalšie iba zopár. Fotograf zachytáva deti z celého sveta s ich obľúbenými hračkami

Kým pre nás dospelých sú často fyzické veci cenné do tej miery koľko stoja, u detí je to iné. Ich hračky môžu stáť iba pár eur, no sú to ten najcennejší majetok, ktorý majú. Rozmanitosť a množstvo hračiek je tiež často priamo úmerné tomu, z akých pomerov dieťa pochádza. A to sa snažil zachytiť aj fotograf v tejto fotosérii.

Gabriele Galimberti, ktorého skvelú tvorbu môžete sledovať aj na jeho Instagrame, alebo môžete navštíviť aj jeho oficiálnu stránku, cestoval po celom svete približne dva roky a fotil deti s ich obľúbenými hračkami. Vznikla tak séria s názvom Toy Stories.

Na záberoch vidno spontánnu radosť, ktorá je typická pre všetky deti a to aj napriek tomu, že pochádzajú z rozličných krajín a odlišných pomerov.

Galimberti povedal pre Bored Panda, že projekt bol v podstate náhoda a začal s ním, keď bol v Toskánsku a odfotil dcéru jedného z jeho najlepších priateľov. Dcéra mu pózovala s hračkami a kravami v pozadí.

Výsledok sa mu páčil a keďže v rámci práce robil reportáž o couch surfingu, cestoval po celom svete, pričom navštívil 58 krajín. Všetky deti boli nejako s couch surfingom spojené, buď to boli deti majiteľov alebo bývali v susedstve.

Galimberti si najprv získal ich dôveru tak, že sa s nimi hral, a potom mu ochotne pózovali. Ak sa vám séria páči, môžete si tiež objednať knihu zo série Toy Stories.

Alessia – 5 rokov, Taliansko

Orly – 6 rokov, Texas, USA

Ernesto – 3 roky, Taliansko

Keynor – 3 roky, Kostarika

Chiwa – 4 roky, Malawi

Ralf – 4 roky, Lotyšsko

Jeronimo – 4 roky, Kolumbia

Puput – 4 roky, Bali

Noel – 5 rokov, USA

Niko – 5 rokov, Aljaška, USA

Bothe – 4 roky, Botswana

Abel – 4 roky, Mexiko

Watcharapom – 3 roky, Thajsko

Shonfeld – 7 rokov, Spojené Kráľovstvo

Maudy – 3 roky, Zambia

Lucas – 3 roky, Austrália

Arafa a Aisha – 4 roky, Zanzibar

Zi Yi 3 roky, Čína

Allenah – 4 roky, Filipíny

Bethsaida – 6 rokov, Haiti

Shotaro – 5 rokov, Japonsko