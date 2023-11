Tomuto miestu hovoria Havaj Európy: Luxusnú dovolenku si tu užijete po celý rok len za 93 eur na deň

O lete síce môžeme už len snívať, no stále existuje množstvo klenotov, ktoré sa oplatí vidieť aj počas ostatných mesiacov. Jednoznačne medzi ne patrí napríklad portugalská Madeira, ktorej sa hovorí aj Havaj Európy.

Perfektnú dovolenku si tu užijete po celý rok

Ak túžite po mieste, kde sú po väčšinu roka slušné teploty a slnečné lúče, máme pre vás dobrú správu. Ako píše LADbible, toto miesto mnohí označujú za Havaj Európy. Hovoríme o portugalskej Madeire, ostrove, ktorý sa nachádza v Atlantickom oceáne pri pobreží Maroka.

V hlavnom meste Funchal nájdete skvelé reštaurácie, v ktorých si dosýta užijete chutné jedlá a nápoje a samotný ostrov sa môže pochváliť jednou z najkrajších scenérií. Každý si tu nájde niečo pre seba, či už máte radi aktívnu dovolenku s horskými túrami alebo radšej len leňošíte a relaxujete. Web Get Your Guide odporúča aj pozorovanie delfínov a veľrýb z lode či návštevu vulkanických bazénov.

Koľko vás to vyjde?

Madeira je sopečný ostrov, ktorý je domovom sladkého vína a slávneho Cristiana Ronalda, ktorého sochu môžete vidieť priamo na letisku (nájdete tu aj múzeum venované práve jemu). Nespornou výhodou Madeiry je, že tu takmer celoročne panuje príjemné leto, neexistuje teda nesprávny čas na dovolenku, užijete si tu vždy.

Do mesta Funchal sa dostanete lietadlom z Viedne aj z Budapešti, pričom spiatočnú letenku kúpite teraz už aj za príjemných 99 eur. Let trvá približne 4 hodiny. Od konca januára budúceho roka sa sem dostanete už aj z Bratislavy. Prostredníctvom Budget Your Trip sme sa pozreli aj na to, koľko peňazí si potrebujete na výlet pripraviť. Pre dve osoby to na týždeň vychádza v priemere na 1 304 eur (do tejto sumy je zarátané ubytovanie, strava, ale aj mestská doprava). Na jednu osobu na jeden deň to predstavuje približne 93 eur.

