Toto je to najhoršie z najhoršieho. Pozrite si rebríček najkritizovanejších filmov na Netflixe

Netflix je plný skvelých filmov, ktoré si človek rád pozrie aj viackrát. Na druhej strane, natrafíte aj na diela, na ktorých je ťažké nájsť čokoľvek pozitívne. Nazreli sme do knižnice streamovacieho giganta a vybrali sme to najhoršie z najhoršieho. Týmto filmom sa jednoducho radšej treba vyhnúť.

Bláznivý pohreb, 2010

Hodnotenie na IMDb: 0

Hodnotenie na ČSFD: 51 %

Medzi to najhoršie, čo si môžete na Netflixe pozrieť, patrí komédia Bláznivý pohreb. Aaronovi zomrel otec a spolu s bratom Ryanom, ktorého neznáša, musí zorganizovať pohreb. Samozrejme, katastrofy na seba nenechajú dlho čakať. Od nesprávneho nebožtíka v truhle až po nadrogovaných príbuzných, v tejto komédii nájdete skutočne všetko tragické, pri čom človek vlastne ani nevie, či sa má smiať alebo plakať.



Banana Split, 2018

Hodnotenie na IMDb: 0,88

Hodnotenie na ČSFD: 53 %

Banana split je tínedžerská komédia, v ktorej sa hlavné postavy Nick a April rozídu, pretože sa chystajú nastúpiť na rozdielne školy. April čoskoro zistí, že Nick sa dal dokopy s niekým novým, s dievčaťom menom Clara. Prekvapivo, Clara a April sa spriatelia a dohodnú sa, že sa nikdy nebudú rozprávať o Nickovi a ani mu nepovedia o zvláštnom priateľstve, ktoré medzi nimi vzniklo. Samozrejme, vzťahy sa rýchlo začnú poriadne zamotávať.



The Open House, 2018

Hodnotenie na IMDb: 3,2

Hodnotenie na ČSFD: 41 %

Hlavnej úlohy v horore s názvom The Open House sa zhostil Dylan Minnette, ktorého poznáte napríklad zo seriálu 13 Reasons Why. Stvárnil mladého Logana, ktorý sa vyrovnáva so stratou otca. S matkou sa im nedarí príliš dobre a musia sa presťahovať do domu v horách. Na prvý pohľad sa môže zdať, že im zmena prostredia pomôže dostať sa z najhoršieho. Ich nový dom ale ani zďaleka nie je taký idylický, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad.



SPF-18, 2017

Hodnotenie na IMDb: 3,2

Hodnotenie na ČSFD: 19 %

Nielen číselné hodnotenia, ale aj komentáre divákov hovoria za seba, vraj ide o urážku ľudského intelektu. O čom teda vlastne je jeden z najhorších filmov na Netflixe? Je to ďalšia romanca, ktorá tvorcom akosi nevyšla. Hlavná postava Penny zbožňuje filmografiu, je to totiž jediný spôsob, ako sa zblížiť s matkou, ktorá je hollywoodskou herečkou.

Keď sa na obzore objaví Ash, Penny zabúda na svojho priateľa Johnnyho, ktorý sa okrem iného vyrovnáva so stratou svojho otca. Aby si prečistil hlavu, vydáva sa na nočné surfovanie. Žiaľ, film nedokázali zachrániť ani herci ako Noah Centineo, Pamela Anderson či Goldie Hawn.



Pani sériová vrahyňa, 2020

Hodnotenie na IMDb: 3,4

Hodnotenie na ČSFD: 45 %

Keď lekára zatknú po sérii záhadných vrážd, jeho oddaná manželka sa rozhodne, že to ani náhodou nenechá len tak. Sama sa pustí do vraždenia. Zabíja rovnakým spôsobom, ako človek, ktorého vražedné vyčíňanie zvalili na jej manžela. A to všetko preto, aby dokázala, že jej milovaný je nevinný.



Day of the Dead: Bloodline, 2018

Hodnotenie na IMDb: 3,4

Hodnotenie na ČSFD: 40 %

Filmov o zombie apokalypse je množstvo, tento ale patrí podľa diváckych hodnotení medzi tie najhoršie. Skupina ľudí, ktorá apokalypsu prežila, sa ukrýva na vojenskej základni. Súčasťou skupiny je lekárka Zoe, ktorá súrne potrebuje lieky pre jedného z chorých. Požiada preto vojakov, aby sa vydali na mimoriadne náročnú misiu. Počas nej zistia, že na pliagu, ktorá takmer vyhubila ľudstvo, existuje protilátka.

Doom: Annihilation, 2019

Hodnotenie na IMDb: 3,6

Hodnotenie na ČSFD: 33 %

Pri katastrofických filmoch ešte chvíľu zostaneme, aj film s názvom Doom: Annihilation sa totiž radí medzi to najhoršie, čo na Netflixe nájdete. Skupina vojakov sa po núdzovom volaní musí vybrať na misiu na Mars. Keď dorazia do tajného laboratória, zistia, že vedci precenili svoje sily a otvorili portál do sveta plného krvilačných démonov. Ak chcú zachrániť Zem, musia sa poponáhľať.



Vzbura v kancelárii, 2020

Hodnotenie na IMDb: 3,8

Hodnotenie na ČSFD: 52 %

Hlavnou postavou v španielskej komédii je Omar, ktorý sa musí zamestnať v technologickej firme v Mexiku. Jeho starý otec totiž dostal srdcový infarkt a Omar musí zarobiť, aby sa o neho dokázal postarať. Čoskoro sa však ukáže, že kancelária, v ktorej pracuje, je plná zvláštnych sivých myšiek. Samozrejme, ak si odmyslíme dvoch zločincov.



Interceptor, 2022

Hodnotenie na IMDb: 4,5

Hodnotenie na ČSFD: 35 %

O filme Interceptor v hlavnej úlohe s Elsou Pataky sme vás informovali aj my. Od divákov má veľmi slabé hodnotenia, niektorí ho označujú za brak, z ktorého bolia oči. Bizarnosťou ale je, že napriek tomu sa v rebríčku na Netflixe vyšplhal medzi tie najsledovanejšie hity. O čom vlastne je?

Elsa Pataky hrá vo filme armádnu kapitánku, ktorá musí využiť dlhoročný taktický výcvik a vojenské skúsenosti na to, aby zachránila raketovú záchytnú stanicu pred koordinovaným útokom. Na chvíľu sa v ňom objavil aj Chris Hemsworth. Ani hviezdne obsadenie ale divákom nezabránilo v tom, aby Interceptor označili za najhorší vojnový film, aký kedy videli.



Holmes a Watson, 2018

Hodnotenie na IMDb: 3,9

Hodnotenie na ČSFD: 39 %

Nedávno na Netflixe pribudol aj film Holmes and Watson, v ktorom sa hlavnej úlohy zhostil Will Ferrell. Zahral si slávneho detektíva Sherlocka Holmesa, ikonického pomocníka Watsona stvárnil John C. Reill. Ich úlohou je vyriešiť vraždu, ktorá sa odohrala v Buckinghamskom paláci. Ako informuje portál LAD Bible, nie je to novinka v pravom slova zmysle, keďže film bol odvysielaný už v roku 2018, je však novinkou v knižnici Netflixu.



Podľa divákov je tento počin natoľko zlý, že počas premietania jednoducho museli už po pol hodine odísť z kinosály. Niektorí sa dokonca uchýlili k tvrdeniu, že spomínaní herci by mali prísť po tomto fiasku o prácu.