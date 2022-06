Ľudí z neho boleli oči, označili ho za odpad. Hitom Netflixu je brak, na ČSFD má hodnotenie len 35 %

Nie je možné každému vyhovieť, a to ani vo filmovom a seriálovom priemysle. Nestáva sa však často, aby bol film divákmi označený za prepadák a napriek tomu sa na Netflixe šplhal na popredné priečky. Ako je to možné?

Je najlepší, ale aj najhorší zároveň

Na novinke, ktorá sa nedávno objavila na Netlfixe, si diváci poriadne zgustli. Ako informuje portál LAD Bible, z filmu sú doslova zhrození. Napriek tomu sa však šplhá na Netflixe na popredné priečky. Obsadenie vyzerá celkom sľubne, hlavnou hviezdou filmu Interceptor je Elsa Pataky (zahrala si napríklad vo filmoch zo série Rýchlo a zbesilo) a hrá v ňom aj Luke Bracey (poznať ho môžete napríklad z filmu Bod zlomu).

Film bol odvysielaný 3. júna a neteší sa príliš pozitívnym hodnoteniam. Diváci mu na stránke Rotten Tomatoes udelili len 23 %. Ani medzi slovenskými divákmi sa neteší príliš dobrým hodnoteniam, na ČSFD má film len 35 %. Nespokojnosť dali ľudia najavo aj v komentároch, kde film označujú za stratu času. Je to vraj celé lacné a nudné.

Napriek tomu ale niečo k filmu priťahuje neustále ďalších a ďalších divákov. Aj na Slovensku je momentálne film na druhej priečke. Elsa Pataky v ňom hrá armádnu kapitánku, ktorá musí využiť dlhoročný taktický výcvik a vojenské skúsenosti na to, aby zachránila raketovú záchytnú stanicu pred koordinovaným útokom.

Ľudia nešetrili kritikou

Ako si teda zrejme viete predstaviť, o akčné scény nie je núdza. Napriek akčnosti však diváci označujú film za odpad. Podľa niektorých je to najhorší film s vojnovou tematikou, aký kedy videli. Podaktorí ho označili za najhorší film vôbec, bez ohľadu na tému a kategóriu. Pribudlo aj pár sťažností, podľa ktorých divákov po dopozeraní filmu boleli uši a oči.

Niektorým neušlo, že sa vo filme na moment objavil aj herec Chris Hemsworth, manžel Elsy Pataky. To podľa nich svedčí o tom, aký je Interceptor v skutočnosti zlý. Samozrejme, našli sa aj diváci, ktorí boli z filmu nadšení a nechápu, prečo sú ľudia tak znechutení a nespokojní. Nuž, bez ohľadu na to, či je film naozaj zlý alebo nie, do konca tohto týždňa zrejme jeho sledovanosť stúpne ešte viac. Ľudská zvedavosť má naozaj svoje čaro.