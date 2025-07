Toto je jeden z najväčších podvodov v obchode: Drvivá väčšina čiernych olív nie je naozaj čierna, takto to zistíte

Olivy sú obľúbenou potravinou a nezaobíde sa bez nich napríklad množstvo druhov pízz, ale ani obložené misy a mnohí si ich radi dajú len ako takú pochutinu k nápojom či večer pri televízii. Vo všeobecnosti máme v bežnom obchode na výber, či si kúpime zelené alebo čierne olivy, pričom mnohí ľudia preferujú buď jednu, alebo druhú farbu. Avšak drvivá väčšina čiernych olív sú v skutočnosti len ofarbené zelené olivy.

Krásne čierne, lesklé a všetky rovnakej veľkosti. Takto si väčšina z nás predstaví čierne olivy, ktoré si kúpime v obchode, často v konzerve či v sterilizovanom pohári. Avšak tieto krásne čierne olivy sa v skutočnosti na čierne olivy iba hrajú. Sú to zelené olivy, teda presne tie, ktoré si kúpite v rovnakej konzerve a v rovnakom obchode a často aj od toho istého výrobcu a sú umiestnené vedľa tých čiernych.

Ako je to možné?

Samozrejme, táto informácia o farbení nie je niečo utajované, ale mnohí ľudia o tom skrátka nevedia. A výrobca nemá ani povinnosť to uvádzať, aj keď je pravda, že pri kontrole rôznych výrobcov sme našli aj priznanie dofarbovania.

To že olivy sú dofarbované, ale zistíte tak, že si prečítate zloženie a objavíte v ňom stabilizátor označený buď E579, alebo napísané slovom — glukonan železnatý.

Zelené olivy sa zvyčajne ošetria hydroxidom sodným, vďaka čomu získajú tmavočiernu farbu. Ten ale zvyčajne v zložení nenájdete, keďže reálne sa tam ani nenachádza, len vstupuje do výrobného procesu. Opäť však, niektorí výrobcovia uvádzajú, že v zložení sú olivy dofarbované oxidáciou.

Prečo sa to robí?

Dôvodov, prečo sa takto vyrábajú čierne olivy, je viacero. Jedným z nich je cena. Je jednoduchšie zozbierať zelené olivy a tie spracovať, buď to na zelené, alebo ich jednoduchým chemickým procesom dofarbiť, zastabilizovať a tak predávať.

Aby sa zo zelenej olivy stala skutočne čierna, tak musí toto ovocie dozrievať na strome, čím sa ďalej predlžuje čas zretia a platí tu zásada, že čas sú peniaze. Navyše, skutočné čierne olivy nie sú také vizuálne atraktívne, aj keď je to vec vkusu.

Skutočné čierne olivy

Našťastie, kúpiť skutočné čierne olivy už nie je taký veľký problém, aj keď budete musieť asi dlhšie hľadať. Zvyčajne sú drahšie ako bežné zelené olivy v regáloch a s väčšou istotou ich kúpite skôr v rôznych lahôdkach či špecializovaných obchodoch.

Poznávacím znakom skutočných čiernych olív je to, že nie sú také čierne, ako tie dofarbované. Zvyčajne majú hnedastú, niekedy aj jemne fialovú farbu a nie sú lesklé, ale skôr zošúverené, a tak aspoň pre niekoho, kto je zvyknutý na dofarbované olivy, nie sú vzhľadovo také atraktívne. No hlavným ukazovateľom je kontrola deklarácie, v ktorej by ste nemali nájsť E579, resp. glukonan železnatý.