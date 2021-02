Zistite, ktorý spánkový typ vás charakterizuje. Ak ste delfín tak veľmi ľahko môžete priberať

Nehovoríme však o kategórii „ranné vtáča“ a „nočná sova“. Toto delenie je omnoho komplikovanejšie a záleží od množstva faktorov. Podľa odborníčky na spánok však aj vy môžete patriť do jednej zo štyroch kategórií. Do ktorej patríte vy a ako vás to ovplyvňuje?

Podľa odborníčky na spánok Olivie Arezzolo sa ľudia delia do štyroch hlavných kategórií, tzv. spánkových chronotypov. Ako píše portál Daily Mail, na základe spánkových návykov delí ľudí na vlkov, medvede, delfíny a levy.

Podľa nej je dôležité, aby každý poznal svoj spánkový chronotyp. Vďaka tomu môžeme byť produktívnejší a lepšie sa starať aj o svoje fyzické, ale aj psychické zdravie. V rozhovore sa Arezzolo vyjadrila, že za 50 % spánkových návykov je zodpovedná genetika. Zvyšok je výrazne ovplyvnený stresom, stravovacími návykmi či inými externými faktormi.

Vlk

Pre vlka je charakteristické, že najaktívnejší je počas noci. Ak by si tento chronotyp mohol každé ráno pospať aspoň do 9:00, pravdepodobne by tak aj urobil. Neprekáža im ostať hore aj do jednej v noci. Práve to však môže viesť k tomu, že sa človek spadajúci pod tento chronotyp počas noci prejedá. Ak totiž o desiatej večer zaúraduje hlad, len ťažko sa odoláva plnej chladničke.

Vlci by si mali dávať pozor na to, aby dopriali telu dostatok času na strávenie jedla, ale aj prípadného alkoholu. Inak im môže hroziť nadváha a nekvalitný spánok. Ako píše portál Body + Soul, vlk je najviac unavený medzi siedmou hodinou ráno a jednou poobede. Interakcia s inými ľuďmi či krátke cvičenie však môže pomôcť únavu prekonať.

Delfín

Podľa Arezzolo delfíny zvyčajne nemajú pravidelný spánkový režim. Kým jednu noc spia dve hodiny, ďalšiu noc si pospia aj desať hodín. To sa však odráža aj na ich produktivite počas dňa. Prudký prílev energie je veľmi rýchlo vystriedaný vyčerpanosťou a naopak. Pomôcť môže, ak si človek počas dňa na chvíľu pospí a vyhne sa kofeínu. Práve ľudí s týmto chronotypom najčastejšie trápi nespavosť, úzkosť, depresia, obezita a cukrovka.

Lev

Levom neprekáža skoré ranné vstávanie. Ľahko sa zobudia aj o piatej či šiestej ráno. O desiatej večer sú však úplne vyčerpaní a pripravení padnúť do postele. Ľudia vyznačujúci sa týmto chronotypom sú najproduktívnejší ráno, a preto je aj najmenej pravdepodobné, že sa na nich nalepia nadbytočné kilogramy.

Levy preferujú rutinu a vopred stanovený harmonogram. Majú radi vo veciach poriadok a zo všetkých chronotypov dbajú o svoje zdravie najviac. Ak sa chcete k levovi aspoň priblížiť, sledujte, aké množstvo kalórií konzumujete počas dňa.

Medveď

Tento chronotyp je najrozšírenejší, do tejto kategórie patrí až 55 % ľudí. Medvede sa zvyčajne budia okolo siedmej ráno. Zrána sú však pomerne vyčerpaní, hneď preto siahajú po káve. Hladina ich energie začína stúpať až okolo desiatej a opäť klesá po tretej poobede. Ak tento chronotyp vystihuje aj vás, pozor na to, čo konzumujete, by ste mali dať najmä v poobedňajších hodinách. Navyše, viac energie ako silné presso poskytne pár minút cvičenia.