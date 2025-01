Najprv investovať, potom míňať na nákupy: Slovákov sme sa pýtali, ako si stanovujú finančné priority

Nejeden Slovák už týždeň pred výplatou obracia každé euro a dobre si premyslí, čo naozaj potrebuje kúpiť a čo ešte počká. Ľudí sme sa pýtali, ako si stanovujú finančné priority a kam putujú peniaze ako prvé po tom, ako im výplata napokon cinkne na účet.

Článok pokračuje pod videom ↓

Takéto sú priority ľudí

Je jasné, že sú účty, ktorých platenie človek jednoducho neodloží. Nás ale zaujímalo, ako si Slováci prerozdeľujú financie a aké sú ich priority. Niektorí v tom majú jasno a hneď, ako im príde výplata na účet, si časť odkladajú bokom, buď na samostatný účet alebo peniaze investujú, napríklad do ETF fondov.

Niektorí píšu, že vyplatia povinné platby, ako je platba za bývanie, hypotéka a podobne. Potom idú na veľký nákup, v rámci ktorého nakúpia potraviny aj do zásob, aj do mrazničky na dlhšiu dobu. Ľudia dopĺňajú, že po nevyhnutných výdavkoch putujú peniaze na nepravidelné výdavky a až potom to, čo ostane, minú na zábavu a záujmy.

Viacerí prízvukujú, aké je pre nich dôležité nielen zaplatiť povinné výdavky, ale aj odložiť si niečo do rezervy. Veľa však záleží od príjmu, málokto z ľudí, ktorí žijú od výplaty k výplate, môže odkladať na zábavu či do rezervy.

Mnoho Slovákov starostlivo plánuje

Viacero ľudí presne sleduje svoje príjmy a výdavky, napríklad v tabuľke v Exceli. Následne sa rozhodujú, čo môžu v nasledujúcom období okresať a čo, naopak, pridať. Niektorí píšu, že nie sú ochotní skresať to, čo míňajú na dovolenku. No dávajú si väčší pozor na to, čo minú na potraviny, vyhľadávajú zľavy a snažia sa čo najmenej plytvať.

Niektorí Slováci majú vypracované stratégie, v rámci ktorých presné percento výplaty každý mesiac minú na pravidelné výdavky, napríklad 50 %, a zvyšných 50 % prerozdeľujú na sporenie či investovanie a na ostatné výdavky, ktoré nepovažujú za nevyhnutnosť. Výdavky prispôsobujú dlhodobým plánom. Ak si chcú v budúcnosti kúpiť niečo väčšie, napríklad auto, viac odložia k úsporám a menej minú na zábavu.

Nájdu sa takí, ktorí si myslia, že žiadne tabuľkovanie či určovanie priorít nemá zmysel. Vždy totiž nastanú nečakané výdavky, ktoré zhltnú to, čo sa podarilo nasporiť. Stačí, ak niekto v domácnosti ochorie, alebo sa niečo pokazí a už musia byť financie presmerované.