Totálny chaos: Folklórne festivaly márne čakajú na peniaze. Vo Fonde na podporu umenia sa hádajú, kto za to môže

Riaditeľ Fondu na podporu umenia (FPU) Róbert Špoták má najneskôr v priebehu štvrtka predložiť Rade FPU projekty žiadajúce o dotáciu fondu v podprograme zameranom na podporu folklórnych podujatí. Rada ho k tomu zaviazala uznesením na svojom zasadnutí v stredu (16. 4.) popoludní. TASR o tom informoval predseda rady Matúš Oľha.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Špoták má podľa uznesenia predložiť projekty spolu s hodnotením príslušnej odbornej komisie, prípadne i bez neho, ak nie je k dispozícii. „Nepredloženie týchto projektov do uplynutia vyššie uvedenej lehoty bude predstavovať závažné porušenie pracovnej disciplíny riaditeľom FPU v zmysle Zákonníka práce,“ tlmočil Oľha schválené uznesenie rady.

Oznámil zároveň, že rada chce podporu folklórnym festivalom vyriešiť na svojom mimoriadnom rokovaní 23. apríla. „V prípade ďalšieho blokovania procesov zo strany manažmentu FPU tak urobí na rokovaní 30. apríla,“ dodal.

Oľha žiadal o predloženie projektov už minulý týždeň, riaditeľ FPU to vtedy odmietol. „Požiadavka smeruje k tomu, že by rada rozhodovala bez predchádzajúceho posudzovania žiadostí odbornou komisiou. To je v priamom rozpore so zákonom o fonde i s rokovacím poriadkom rady fondu a štatútom fondu – vnútornými predpismi, ktoré schválila rada po zmene zákona,“ argumentoval Špoták.

Nedoriešené schválenie dotácií, a tým aj podpora v rámci dotačného podprogramu Tradičná kultúra a folklorizmus je bodom sporu medzi vedením Ministerstvom kultúry (MK) SR a Radou FPU na jednej strane a manažmentom FPU na strane druhej. Navzájom sa obviňujú zo zavinenia problémov a prieťahov.