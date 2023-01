To najlepšie zo severských filmov v slovenských kinách. Festival SCANDI 2023 začína koncom januára

SCANDI, prehliadka súčasného severského filmu, sa uskutoční v roku 2023 už deviatykrát a predstaví aktuálne filmy z Dánska, Švédska, Nórska, Fínska a Islandu. Odohrá sa medzi 24. – 31. januárom a na programe bude v 38 kinách na celom Slovensku, vrátane bratislavského Kino Film Europe alebo Cinema City Aupark. Výrazným prvkom prehliadky bude rôznorodosť žánrov a aktuálnych tém.

Film, ktorý v bratislavskom kine Cinema City Aupark otvára deviaty ročník SCANDI, bude švédska dráma založená na skutočnej udalosti Všetky moje listy spáľ (2022) od režiséra Björna Rungeho. Príbeh snímky odkrýva vplyv vášne, žiarlivosti a hnevu v milostnom vzťahu počas tridsiatych rokov 20. storočia.

Prehliadka ďalej uvedie dva škandinávske horory. Prvý je fínsky debut ONO (2022), horor fínskej režisérky Hanny Bergholm, v ktorom sa temná, monštruózna tvár zdanlivo dokonalého života vyliahne z vajca, ktoré ukryje dvanásťročná gymnastka pred svojou perfekcionistickou matkou i zvyškom rodiny. Stvorenie, ktoré sa z vajca vyliahne, sa stane jej najbližším priateľom a živou nočnou morou. V druhom horore prehliadky zavedie nórsky režisér-samouk Henrik Martin Dahlsbakken divákov na začiatok 20. storočia, keď vidiecky kňaz musí rozhodnúť o umiestnení nového kostola pre miestnu dedinskú komunitu. V snímke Posadnutosť (2022) však jeho výber padne na staré saamské pohrebisko.

„Deviaty ročník SCANDI je pre nás po dramaturgickej stránke najvýraznejším a najvyváženejším ročníkom, aký sme kedy uviedli. Ako Film Europe kupujeme pre prehliadku filmy jeden až dva roky dopredu. Často filmy vyberáme a zaisťujeme len podľa scenára alebo tvorcu. Krása škandinávskeho filmu je v jeho žánrovej a generačnej demokratizácii a preto je pre nás výber filmov veľkým zážitkom. Už dávno to nie je len Bergman, Dogma 95 alebo Nordic Noir, ale rôznorodosť filmových diel, ktoré si dokážu globálne a každoročne získať srdce arthousového diváka, slot v hlavnej súťaži v Cannes, nomináciu na Oscara, distribúciu po celom svete, ale aj nasadenie v multiplexoch . SCANDI je literatúra, hudba, design, köttbullar a ešte skvelé filmy. Pozývame vás do kín po celom Slovensku,” približuje kreatívny riaditeľ Dominik Hronec SCANDI 2023.

Nosnou témou prehliadky budú literárne adaptácie. Medzi ne patria filmy ako historická výpravná dráma Emigranti (2021) od medzinárodne uznávaného nórskeho režiséra Erika Poppeho (Utoya, 22. júla). Snímka o švédskej rodine hľadajúcej nový domov v Severnej Amerike, v ktorej sa objavuje aj švédska popová senzácia Tove Lo, vyniká pútavým a nadčasovým príbehom o tom, kým sme, kam patríme a ako ďaleko sme ochotní zájsť, aby sme ochránili naše deti a dosiahli svoje sny.

Medzi ďalšie adaptácie patrí aj silná, osobná a zároveň hravá majstrovská dráma Letné svetlo a potom príde noc (2022) od režiséra Elfara Adalsteinsa. Islandský film, ktorého literárna predloha vyšla v slovenskom preklade, skúma sny a túžby obyčajných ľudí na vidieckom meste a otvára existenciálne otázky života, smrti a lásky. Ďalší film natočený podľa známeho románu, tentoraz podľa dánskeho rovnomenného bestselleru Janne Tellerovej, nesie názov Nič (2022) od režisérov Trine Piil Christensen a Seamusa McNallyho rozpráva surový príbeh o skupine mladých ľudí, ktorí sa ocitajú tvárou v tvár nezmyselnosti života vydávajú sa preč z bezpečia a detskej nevinnosti.

Na SCANDI 2023 budú uvedené aj divácky obľúbené komédie. Ako zástupca čierneho humoru sa predstaví nórsky film Je mi zo seba zle (2022) režiséra Kristoffera Borgliho, ktorý zobrazuje toxický vzťah, eskalujúci do desivých úrovní narcistickej sebaprezentácie a končí zúfalým, až sebazničujúcim, pokusom o opätovné získanie pozornosti. Film mal premiéru na festivale v Cannes 2022 v sekcii Un Certain Regard a jeho herečku Kristine Kujath Thorp môžu diváci poznať z filmu Ninjababy z minulého ročníka SCANDI. Protipólom tejto snímky bude romantická komédia Bombastický Johan (2022), o dobrodružnom živote Johana a jeho dlhotrvajúcom boji o získanie svojej životnej lásky Solvory, ktorú v mladosti nešťastnou náhodou tak trochu vyhodil do vzduchu.

Prehliadka SCANDI 2023 predstaví aj žáner sci-fi. Dráma UFO Švédsko (2022) od kolektívu autorov produkčnej spoločnosti Crazy Pictures rozpráva o dospievajúcom dievčati, ktoré je odhodlané zistiť pravdu o tajuplnom zmiznutí svojho otca. Crazy Pictures sa pri tvorbe filmu inšpirovalo združením „UFO Sweden“, ktoré vo Švédsku spravuje najväčší UFO archív na svete — Archív pre nevysvetliteľné javy.

Deviaty ročník v rámci retrospektívy predstaví dánskeho režiséra Nicolasa Windinga Refna, ktorého trilógiu Dealerov diváci budú môcť vidieť kompletnú. Táto driapavá, neurotická a napriek tomu dojemná séria o mladistvej agresii bola Refnovým debutom, ktorý ho predstavil ako talentovaného režiséra veľkej hĺbky. Trilógia Dealerov, pretkaná rafinovaným humorom so stupňujúcim sa napätím, predstavuje herecký debut jedného z najcharizmatickejších škandinávskych hercov svojej generácie: dánskeho herca Madsa Mikkelsena.

Kompletný zoznam filmov SCANDI 2023 a zapojených kín nájdete na webe scandifest.sk.