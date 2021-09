To, kedy udrie 3. vlna si môžeme len vyveštiť, hovorí matematik Kollár. Návšteva pápeža je obrovské riziko

Začiatok školského roka, ako aj jesenné obdobie, keď sa v mestách organizuje množstvo verejných a kultúrnych podujatí, navyše aj veľká návšteva pápeža Františka predstavujú vyššie riziko nákazy. Variant delta už niekoľko týždňov na Slovensku dominuje, problémom je, že sa šíri viac a rýchlejšie.

Odborníci sa zhodujú, že 3. vlnu pocítime, otázkou však ostávajú dve veci. Ako bude fungovať očkovanie, ktoré je momentálne niekde nad 40 % a druhá, rovnako dôležitá vec je to, aká veľká je na Slovensku premorenosť. To znamená, koľko je ľudí, ktorí už ochorenie prekonali a majú aj aktívne protilátky, ktoré ich chránia.

Keby pápež prišiel v auguste, bolo by to lepšie

Tento údaj však presne nevieme, ako však uviedla epidemiologička Alexandra Bražinová v relácii denníka SME Rozhovory ZKH, štúdia o protilátkach sa chystá, bude zameraná na jednotlivé mestá a oblasti a do úvahy sa bude brať aj miera zaočkovanosti. Momentálne prvú dávku vakcíny dostalo 2 390 168 Slovákov, druhú 2 184 789 ľudí. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 112 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 83. Na JIS sú 16 Slováci, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú jedenásti. To znamená, že tieto čísla sa nám pomaly zhoršujú, reprodukčné číslo je vyššie, rovnako aj pozitivita testov. Epidemiologická situácia sa teda postupne zhoršuje.

Mnoho vedcov, epidemiológov aj matematikov však kritizuje podujatie, ktoré sa uskutoční už o pár dní a to je príchod pápeža na Slovensko. V poslednej chvíli sa zmenili podmienky a na toto podujatie môže ísť aj skupina OTP a to znamená aj neočkovaní s testom, prípadne tí, čo ochorenie prekonali. Odborníci sa zhodujú, že tým sa šírenie vírusu len podnieti, vznikať môžu ohniská, infikovať sa môžu aj deti v školách, neskôr firmy a rodiny. Ako uviedol matematik Richard Kollár pre Denník N, lepšie by bolo, keby sa táto návšteva uskutočnila napríklad už v auguste, keď ešte prognózy nenaznačovali zhoršenie situácie.

Podľa neho však silu 3. vlny môžeme naozaj len odhadovať a jej vrchol si môžeme jedine tak “vyveštiť”. Dôvodom sú vyššie spomínané dôvody, že nevieme, aká veľká je na Slovensku premorenosť. Jednoducho nevieme, aká veľká je imunita tých, čo ochorenie prekonali. O dva týždne však už budeme múdrejší. Premiér Eduard Heger reagoval na tretiu vlnu tak, že bude vlnou neočkovaných. Zvýraznil, že to, aká bude ťažká, určí najmä nezaočkovaná skupina ľudí v kategórii 50+, ako najrizikovejšia skupina obyvateľstva. “Tí rozhodnú o tom, ako budú zaplnené nemocnice, aké budú opatrenia. Preto ich vyzývam, aby svoje terajšie rozhodnutie prehodnotili,” povedal Heger.

Odborníci očakávajú, že očkovanie začne opäť stúpať, no bude to až v štádiu, kedy budú stovky infikovaných denne, plné nemocnice a začnú stúpať počty úmrtí. Vrchol pandémie odhadujú v októbri.